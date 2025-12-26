Παρίσι: Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό - Ο δράστης διέφυγε

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού από άγνωστο άτομο.

Το συμβάν ανακοίνωσε η εταιρεία δημόσιων μεταφορών του Παρισιού (RATP) στην Agence France-Presse (AFP) την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα στους σταθμούς Arts-et-Métiers, République και Opéra του μετρό, στο κέντρο της πρωτεύουσας, «μεταξύ 4:15 μ.μ. και 4:45 μ.μ.» (τοπική ώρα), σύμφωνα με την RATP (εταιρεία δημόσιων μεταφορών του Παρισιού).

⚠️Le trafic est perturbé sur toute la ligne, en raison d'un incident d'exploitation. #ligne3b #RATP — Ligne 3 (@Ligne3_RATP) December 26, 2025

«Ο δράστης εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος», ανέφερε η ίδια πηγή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τα θύματα, των οποίων η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί πλήρως, έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη από τους πυροσβέστες.

Με πληροφορίες από Le Monde

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιαπωνία: 15 άτομα στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι και χημική ουσία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι