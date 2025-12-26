ΔΙΕΘΝΗ
Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ

Σε ανακοίνωσή ανέφεραν πως στόχος ήταν χώρος εκπαίδευσης και τρομοκρατικές εγκαταστάσεις μαχητών της Χεζμπολάχ

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ
Φωτ. αρχείου από επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο / EPA
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ισραήλ  βομβάρδισε σήμερα διάφορες τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σημειώνοντας πως στόχος ήταν ένα κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση έκαναν λόγο για «τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ».

«Χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, συμπλήρωσαν ότι το κέντρο εκπαίδευσης που στοχοθετήθηκε εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από The Jerusalem Post

