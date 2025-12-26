ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Ιαπωνία: 15 άτομα στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι και χημική ουσία

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε εργοστάσιο ελαστικών της εταιρείας Yokohama, στην πόλη Μισίμα, δυτικά του Τόκιο

YOKOHAMA ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Facebook Twitter
Φωτ: Youtube
The LiFO team
The LiFO team
0

Ένας ανδρας επιτέθηκε την Παρασκευή σε εργαζομένους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική Ιαπωνία, τραυματίζοντας συνολικά 15 ανθρώπους, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από μαχαίρι, με την πυροσβεστική υπηρεσία να αναφέρει ότι οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν υγρό που εκτιμάται ότι ήταν χλωρίνη και επίσης μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Η αστυνομία της περιφέρειας Σιζουόκα ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, 38 ετών, συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δεν δόθηκαν στοιχεία για τα κίνητρα.

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας είχε μαζί του μαχαίρι τύπου «survival» και φορούσε κάτι που παρέπεμπε σε μάσκα προστασίας. Η επίθεση σημειώθηκε σε εργοστάσιο ελαστικών της εταιρείας Yokohama στην πόλη Μισίμα, δυτικά του Τόκιο.

Η Ιαπωνία διαθέτει αυστηρό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και καταγράφει χαμηλά επίπεδα βίαιης εγκληματικότητας, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ορισμένες επιθέσεις με μαχαίρι που προκάλεσαν έντονη συζήτηση.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Γκράφιτι, εμπρησμοί και νεκροί: Οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία πριν από εκείνες σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη

Οι επιθέσεις αυτές παρατηρούνται ιδιαιτέρως από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Διεθνή / Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο: «Εξουδετερώθηκε στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης», λέει το Ισραήλ

Πρόκειται για τον Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι, τον οποίο το Ισραήλ εμφανίζει ως βασικό παράγοντα της «Μονάδας 840» της ιρανικής Δύναμης Κουντς
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: «Να έρθει στις ΗΠΑ για εξηγήσεις», λέει θύμα του Έπσταϊν

Η Μαρίνα Λασέρντα, που κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν όταν ήταν ανήλικη, ανέφερε ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον των αμερικανικών αρχών και να απαντήσει σε ερωτήματα για την υπόθεση
THE LIFO TEAM
 
 