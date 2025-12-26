Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί την Κυριακή στη Φλόριντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των επαφών για μια συμφωνία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει πως η συνάντηση θα καταλήξει σε οριστικό αποτέλεσμα, υποστήριξε όμως ότι οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να «ολοκληρώσουν όσο περισσότερα μπορούν». Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει ότι «πολλά μπορούν να κριθούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που επεξεργάστηκαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι «κατά 90% έτοιμο». Όπως είπε, στη συζήτηση με τον Τραμπ θέλει να ξεκαθαρίσει πώς μπορούν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον.

Από τον Λευκό Οίκο δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για τη συνάντηση. Η ανακοίνωση Ζελένσκι έρχεται μετά τις δημόσιες κινήσεις του Κιέβου να δείξει διάθεση συμβιβασμού σε ζητήματα που έχουν αποδειχθεί τα δυσκολότερα στις προσπάθειες για μία συμφωνία ειρήνης, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν κάτι τέτοιο αρκεί για να ικανοποιήσει τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι υπενθύμισε ότι το αρχικό σχέδιο 28 σημείων, που είχε προκύψει τον Νοέμβριο ύστερα από συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους συμμάχους του Κιέβου ως ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη ρωσική πλευρά. Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων Ουκρανίας–ΗΠΑ, το κείμενο «κόπηκε» στα 20 σημεία και, κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δε συμφωνήσει, να ενισχυθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο

Ο ίδιος είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση από το Κρεμλίνο για τη νέα πρόταση και ότι το Κίεβο συνομιλεί αποκλειστικά με την Ουάσιγκτον, η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί με τη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι, αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει, θα πρέπει, κατά την άποψή του, να ενισχυθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο, θέμα που θέλει να θέσει στον Τραμπ.

Στον πυρήνα των ρωσικών απαιτήσεων παραμένουν η εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η πλήρης αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τη ζώνη του Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι έχει ήδη περιγράψει κινήσεις συμβιβασμού και στα δύο: έχει δηλώσει ότι το Κίεβο θα επιδίωκε εγγυήσεις ασφαλείας που να «καθρεφτίζουν» το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς να επιμένει πλέον στην πλήρη ένταξη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης ουκρανικών στρατευμάτων από τμήματα του Ντονέτσκ που δεν ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις, υπό όρους αμοιβαιότητας και αποστρατιωτικοποίησης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα σύνορα προϋποθέτει δημοψήφισμα, όπως προβλέπει το ουκρανικό Σύνταγμα, και ότι «το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να το αποφασίσουν οι Ουκρανοί». Στην ίδια κατεύθυνση, σημείωσε ότι οι σύμμαχοι της χώρας διαθέτουν την ισχύ είτε να πιέσουν τη Ρωσία είτε να διαπραγματευτούν μαζί της, ώστε μια τέτοια διαδικασία να μπορέσει να διεξαχθεί με ασφάλεια.

Από ρωσικής πλευράς, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, είχε συνομιλία με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ μετά την παραλαβή των τελευταίων προτάσεων, χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε αυτή η επαφή.

Με πληροφορίες από CNN

