Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που αγνοούνταν

Χωρίς τις αισθήσεις τους βρέθηκαν οι ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα οι οποίοι βρέθηκαν θαμμένοι σε χιονοστιβάδα, σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες.

Δεν είχαν δώσει σημεία ζωής οι ορειβάτες στη Φωκίδα

Οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι τρεις άνδρες είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Επιπλέον, νωρίτερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των τριών ορειβατών, στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone ήλεγχε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωκίδα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού των τριών ορειβατών που αγνοούνται στο χωριό Αθανάσιος Διάκος