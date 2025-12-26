Ζελένσκι: Χαιρετίζει τις νέες προτάσεις για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξιολόγησε θετικά τη συνομιλία που είχε με απεσταλμένους των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, η οποία διήρκησε σχεδόν μία ώρα, οδήγησε σε «νέες ιδέες όσον αφορά τα φόρματ, τις συναντήσεις και το χρονοδιάγραμμα για το πώς να φέρουμε πιο κοντά μια πραγματική ειρήνη».

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «στο άμεσο μέλλον». Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε λεπτομέρειες ενός επικαιροποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο συμφωνήθηκε από τους απεσταλμένους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναλύει τις προτάσεις που έφερε από τις ΗΠΑ ένας Ρώσος απεσταλμένος, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος και οι απεσταλμένοι του, έχουν διεξάγει συνομιλίες τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται ότι υπήρξε κάποια πρόοδος τις τελευταίες ημέρες, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να επαινεί τις «καλές ιδέες» που του παρουσίασαν, ωστόσο παραδέχτηκε ότι υπάρχει ακόμα «δουλειά που πρέπει να γίνει σε ευαίσθητα θέματα», αλλά πρόσθεσε ότι «μαζί με την αμερικανική ομάδα καταλαβαίνουμε πώς να θέσουμε όλα αυτά σε εφαρμογή».

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι και ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της χώρας, «θα συνεχίσει τις συζητήσεις με την αμερικανική ομάδα».

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που συμφωνήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θεωρείται επικαιροποίηση του αρχικού σχεδίου που είχε ετοιμάσει ο Στιβ Γουίτκοφ πριν από μερικές εβδομάδες.

Με πληροφορίες από BBC