ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζελένσκι: Χαιρετίζει τις νέες προτάσεις για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «στο άμεσο μέλλον»

The LiFO team
The LiFO team
Ζελένσκι: Χαιρετίζει τις νέες προτάσεις για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξιολόγησε θετικά τη συνομιλία που είχε με απεσταλμένους των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, η οποία διήρκησε σχεδόν μία ώρα, οδήγησε σε «νέες ιδέες όσον αφορά τα φόρματ, τις συναντήσεις και το χρονοδιάγραμμα για το πώς να φέρουμε πιο κοντά μια πραγματική ειρήνη».

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «στο άμεσο μέλλον». Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε λεπτομέρειες ενός επικαιροποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο συμφωνήθηκε από τους απεσταλμένους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναλύει τις προτάσεις που έφερε από τις ΗΠΑ ένας Ρώσος απεσταλμένος, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος και οι απεσταλμένοι του, έχουν διεξάγει συνομιλίες τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται ότι υπήρξε κάποια πρόοδος τις τελευταίες ημέρες, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να επαινεί τις «καλές ιδέες» που του παρουσίασαν, ωστόσο παραδέχτηκε ότι υπάρχει ακόμα «δουλειά που πρέπει να γίνει σε ευαίσθητα θέματα», αλλά πρόσθεσε ότι «μαζί με την αμερικανική ομάδα καταλαβαίνουμε πώς να θέσουμε όλα αυτά σε εφαρμογή».

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι και ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της χώρας, «θα συνεχίσει τις συζητήσεις με την αμερικανική ομάδα».

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που συμφωνήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θεωρείται επικαιροποίηση του αρχικού σχεδίου που είχε ετοιμάσει ο Στιβ Γουίτκοφ πριν από μερικές εβδομάδες.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Γκράφιτι, εμπρησμοί και νεκροί: Οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία πριν από εκείνες σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη

Οι επιθέσεις αυτές παρατηρούνται ιδιαιτέρως από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Διεθνή / Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο: «Εξουδετερώθηκε στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης», λέει το Ισραήλ

Πρόκειται για τον Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι, τον οποίο το Ισραήλ εμφανίζει ως βασικό παράγοντα της «Μονάδας 840» της ιρανικής Δύναμης Κουντς
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: «Να έρθει στις ΗΠΑ για εξηγήσεις», λέει θύμα του Έπσταϊν

Η Μαρίνα Λασέρντα, που κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν όταν ήταν ανήλικη, ανέφερε ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον των αμερικανικών αρχών και να απαντήσει σε ερωτήματα για την υπόθεση
THE LIFO TEAM
Βασιλιάς Κάρολος: Κάλεσε για ενότητα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, με φόντο τον διχασμό

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Κάλεσε για ενότητα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, με φόντο τον διχασμό

Ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τους πολίτες να «γνωρίσουν τους γείτονές τους» και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε έναν κόσμο που, όπως είπε, δείχνει ολοένα και πιο διχασμένος
THE LIFO TEAM
 
 