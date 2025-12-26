Ο Πέρι Μπαμόντε των Cure έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών

Ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και keyboardist των Cure σε δύο διαφορετικές περιόδους της πορείας τους, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα.

Σε ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα τους, οι Cure τον αποχαιρέτησαν ως «ήσυχη, έντονη, διαισθητική» παρουσία και «ζεστό άνθρωπο» που είχε καθοριστική συμβολή στην ιστορία του σχήματος. Υπενθύμισαν ότι εργαζόταν κονά στην μπάντα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και έγινε πλήρες μέλος το 1990, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 400 συναυλίες μέσα σε 14 χρόνια. Επέστρεψε στο συγκρότημα το 2022 και ανέβηκε ξανά στη σκηνή σε ακόμη περίπου 90 εμφανίσεις, μέχρι τις πιο πρόσφατες περιοδείες τους.

Ο Μπαμόντε γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1960 και εντάχθηκε αρχικά στον κύκλο των Cure ως μέλος του road crew το 1984, μέσω του αδελφού του, Ντάριλ, που ήταν tour manager της μπάντας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός του Ρόμπερτ Σμιθ και τεχνικός κιθάρας, πριν ενταχθεί επίσημα στο σχήμα το 1990, μετά την αποχώρηση του Ρότζερ Ο’Ντόνελ.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, συμμετείχε σε περιοδείες και σε άλμπουμ των Cure από το «Wish» (1992) έως και το «Bloodflowers» (2000). Αποχώρησε το 2005, όταν ο Ρόμπερτ Σμιθ αναδιαμόρφωσε το συγκρότημα σε τρίο. Αργότερα συνεργάστηκε με το σχήμα Love Amongst Ruin, ενώ επανεμφανίστηκε μαζί με τους Cure το 2019, στην τελετή ένταξής τους στο Rock and Roll Hall of Fame.

Στο «Wish», το πιο εμπορικά επιτυχημένο άλμπουμ της μπάντας, έπαιξε εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα σε κομμάτια όπως τα «Friday I’m in Love», «A Letter to Elise» και «High».

Ο Μπαμόντε επέστρεψε επίσημα στους Cure το 2022, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Shows of a Lost World», η οποία ξεκίνησε από τη Λετονία και συνεχίστηκε μέχρι το 2023. Η τελευταία του εμφάνιση με το συγκρότημα ήταν στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2024, ενώ είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει και σε διεθνείς συναυλίες έως το 2026.

Με πληροφορίες από Variety

