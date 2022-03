Υπό πίεση ο οίκος Loro Piana για το μπουφάν του Πούτιν- Ζητούν να καταδικάσει τον Ρώσο πρόεδρο

Πιέσεις να «καταδικάσει δημοσίως» τον Βλαντιμίρ Πούτιν που φόρεσε ένα από τα μπουφάν του σε μια φιλοπολεμική φιέστα δέχεται ο ιταλικός οίκος μόδας Loro Piana.

Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε με το μπουφάν των 13.000 ευρώ – αξίας υπερδιπλάσιας του μέσου ετήσιου μισθού στη Ρωσία- πριν από μερικές ημέρες στο κατάμεστο στάδιο Λουζίνσκι της Μόσχας όπου και έδωσε ομιλία για την επέτειο προσάρτησης της Κριμαίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φορούσε επίσης ένα ζιβάγκο αξίας 2.800 ευρώ από τον ιταλικό οίκο Kiton ενώ είναι γνωστή η αγάπη του για τον Brioni, τον Ιταλό ράφτη που ντύνει τον Τζέιμς Μποντ.

Today at a concert in honor of the anniversary of the annexation of #Crimea, Putin wearing a $14,000 down jacket, told the #Russians how sanctions will make #Russia stronger and how the Russian army will defeat Nazism pic.twitter.com/c7RamaNILw