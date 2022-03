Telegraph: Με μπουφάν περίπου 13.000 ευρώ εμφανίστηκε ο Πούτιν στην φιλοπολεμική φιέστα

Τα πλήθη φώναζαν «Ρωσία, Ρωσία» καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν στεκόταν στη μέση του σταδίου Λουζνίκι και ορκίστηκε να «εκπληρώσει όλα τα σχέδιά μας».

Στην φιλοπολεμική του φιέστα για την 8η επέτειο από την προσάρτηση της Κριμαίας, ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να φορέσει ένα πουπουλένιο μπουφάν, ιταλικής εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με την Telegraph κοστίζει κάτι λιγότερο από 13.000 ευρώ, ενώ το λευκό ζιβάγκο άγγιζε την τιμή των περίπου 4.000 ευρώ.

Η βρετανική εφημερίδα, που είχε και δημοσίευμα σχετικά με την υγεία του Πούτιν, σχολιάζει σκωπτικά ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν ντυμένος περισσότερο σαν διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων στις πλαγιές του Γκστάαντ παρά σαν τον ολοένα και πιο τρελό ηγέτη που έχει μετατραπεί μετά από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα στην εξουσία».

Today at a concert in honor of the anniversary of the annexation of #Crimea, Putin wearing a $14,000 down jacket, told the #Russians how sanctions will make #Russia stronger and how the Russian army will defeat Nazism pic.twitter.com/c7RamaNILw