Υπερθέαμα στον ουρανό του Βατικανού: Πάνω από 3.000 drones «ζωγράφισαν» έργα του Μιχαήλ Αγγέλου και τον πάπα Φραγκίσκο

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το Σάββατο το βράδυ (13/9) για μια μοναδική συναυλία που ολοκληρώθηκε με ένα υπερθέαμα από drones.

Πάνω από 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία Grace for the World στην πλατεία του Αγίου Πέτρου του Βατικανού.

Η παράσταση ολοκλήρωσε την Παγκόσμια Συνάντηση για την Ανθρώπινη Αδελφότητα 2025, μια διήμερη συγκέντρωση όπου έδωσαν το παρών άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν για την ανθρωπότητα σε μια εποχή που ορίζεται από κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και από ραγδαία τεχνολογική πρόοδο.

Vatican drones tribute to Pope Francis. pic.twitter.com/OA6KkszGUz — The Catholic Traveler (@MountainButorac) September 13, 2025

A TRIBUTE TO POPE FRANCIS



A drone light show forms an image of the late Pope Francis during the "Grace for the World" concert at Saint Peter's Square, as part of the World Meeting on Human Fraternity at the Vatican, September 13, 2025. Photos by Ciro De Luca/Reuters



Got photos… pic.twitter.com/SmP36de8LR — Rappler (@rapplerdotcom) September 14, 2025

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιελάμβανε τον Αμερικανό τραγουδιστή Φαρέλ Γουίλιαμς με την γκόσπελ χορωδία Voices of Fire, τον Ιταλό τενόρο Αντρέα Μποτσέλι και άλλους διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Τζον Λέτζεντ, η Τζένιφερ Χάντσον και η Karol G.

«Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Λέοντα που άνοιξε τις πόρτες αυτού του ιερού τόπου σε όλους μας και μας υπενθύμισε ότι η αληθινή συμπόνια και η χάρη ξεκινούν από την αδελφοσύνη, βλέποντας ο ένας τον άλλον ως αδέλφια και συνανθρώπους», δήλωσε ο Φαρέλ Γουίλιαμς ο οποίος διηύθυνε την παράσταση μαζί με τον Αντρέα Μποτσέλι, κατά την εναρκτήρια ομιλία της ιστορικής συναυλίας.

«Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να ενωθούν και να αναγνωρίσουν τη δύναμή τους. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό ως είδος, δεν έχουμε ακόμη αναρωτηθεί για χάρη της ανθρωπότητας, πολύ πέρα ​​από τα όρια και τους περιορισμούς των διαφορετικών θρησκειών, μπορούμε απλώς να κρατηθούμε χέρι-χέρι για μια στιγμή και να δούμε το φως που έχουμε», κατέληξε στο δυνατό του μήνυμα για την ενότητα.

Μετά τη συναυλία, πάνω από 3.000 drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από την Καπέλα Σιξτίνα, μια εντυπωσιακή επίδειξη.

The best of the drone display at the Vatican, including Michelangelo’s Pieta, Pope Francis and images of the Virgin pic.twitter.com/KuNCX7IQEl — James Longman (@JamesAALongman) September 14, 2025

Drones form the face of Pope Francis at the Vatican, while Andrea Bocelli & US rapper Jelly Roll sing Amazing Grace.



Comes as part of tonight’s“Grace for the World” concert closing 3rd annual World Meeting on Human Fraternity, born from Pope Francis’ Fratelli Tutti pic.twitter.com/zXqWWZ9R4j — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) September 13, 2025

Τα drones- τα οποία χειριζόταν η Nova Sky Stories, ιδιοκτησίας του αδελφού του Έλον Μασκ, Κίμπαλ Μασκ- σχεδίασαν εικόνες του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, του προσώπου της Παναγίας, περιστεριών και έργων από τον Μιχαήλ Άγγελο με φόντο τον τρούλο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Την Παρασκευή, διοικητικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί λειτουργοί, φοιτητές, αθλητές και πνευματικοί οδηγοί συναντήθηκαν «σε 15 θεματικές για να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις».

The most extraordinary drone display over the Vatican - including an image of Pope Francis for which the crowd went wild pic.twitter.com/x9kgF5kpXp — James Longman (@JamesAALongman) September 13, 2025

Durante el “Grace for the World” celebrado en el Vaticano, un espectacular show de drones sorprendió a los asistentes.



Durante el concierto apareció el rostro del Papa Francisco en el cielo, formado por decenas de drones iluminados en la noche estrellada de Roma. pic.twitter.com/K5x9sSnphM — InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) September 14, 2025

Η συναυλία έκλεισε το συνέδριο, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της αδελφοσύνης ως παγκόσμια αξία. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από διχασμό και πόλωση, η βραδιά επιδίωξε να γεφυρώσει κόσμους, ενώνοντας τον θρησκευτικό εορτασμό με την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής.

Με πληροφορίες από Euronews