Υπερθέαμα στον ουρανό του Βατικανού: Πάνω από 3.000 drones «ζωγράφισαν» έργα του Μιχαήλ Αγγέλου και τον πάπα Φραγκίσκο
Φωτ.: X
Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το Σάββατο το βράδυ (13/9) για μια μοναδική συναυλία που ολοκληρώθηκε με ένα υπερθέαμα από drones.

Πάνω από 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία Grace for the World στην πλατεία του Αγίου Πέτρου του Βατικανού.

Η παράσταση ολοκλήρωσε την Παγκόσμια Συνάντηση για την Ανθρώπινη Αδελφότητα 2025, μια διήμερη συγκέντρωση όπου έδωσαν το παρών άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν για την ανθρωπότητα σε μια εποχή που ορίζεται από κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και από ραγδαία τεχνολογική πρόοδο.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιελάμβανε τον Αμερικανό τραγουδιστή Φαρέλ Γουίλιαμς με την γκόσπελ χορωδία Voices of Fire, τον Ιταλό τενόρο Αντρέα Μποτσέλι και άλλους διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Τζον Λέτζεντ, η Τζένιφερ Χάντσον και η Karol G.

«Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Λέοντα που άνοιξε τις πόρτες αυτού του ιερού τόπου σε όλους μας και μας υπενθύμισε ότι η αληθινή συμπόνια και η χάρη ξεκινούν από την αδελφοσύνη, βλέποντας ο ένας τον άλλον ως αδέλφια και συνανθρώπους», δήλωσε ο Φαρέλ Γουίλιαμς ο οποίος διηύθυνε την παράσταση μαζί με τον Αντρέα Μποτσέλι, κατά την εναρκτήρια ομιλία της ιστορικής συναυλίας.

«Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να ενωθούν και να αναγνωρίσουν τη δύναμή τους. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό ως είδος, δεν έχουμε ακόμη αναρωτηθεί για χάρη της ανθρωπότητας, πολύ πέρα ​​από τα όρια και τους περιορισμούς των διαφορετικών θρησκειών, μπορούμε απλώς να κρατηθούμε χέρι-χέρι για μια στιγμή και να δούμε το φως που έχουμε», κατέληξε στο δυνατό του μήνυμα για την ενότητα.

Μετά τη συναυλία, πάνω από 3.000 drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από την Καπέλα Σιξτίνα, μια εντυπωσιακή επίδειξη.

Τα drones- τα οποία χειριζόταν η Nova Sky Stories, ιδιοκτησίας του αδελφού του Έλον Μασκ, Κίμπαλ Μασκ- σχεδίασαν εικόνες του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, του προσώπου της Παναγίας, περιστεριών και έργων από τον Μιχαήλ Άγγελο με φόντο τον τρούλο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Την Παρασκευή, διοικητικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί λειτουργοί, φοιτητές, αθλητές και πνευματικοί οδηγοί συναντήθηκαν «σε 15 θεματικές για να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις».

Η συναυλία έκλεισε το συνέδριο, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της αδελφοσύνης ως παγκόσμια αξία. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από διχασμό και πόλωση, η βραδιά επιδίωξε να γεφυρώσει κόσμους, ενώνοντας τον θρησκευτικό εορτασμό με την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής.

Με πληροφορίες από Euronews

 
 
 
