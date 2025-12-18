ΔΙΕΘΝΗ
ΟΗΕ: Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τρίτη για τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πληροφορίες

Ραγδαία είναι η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας το τελευταίο διάστημα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EFE
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Τρίτη με αντικείμενο συζήτησης την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ, δήλωσαν σήμερα δύο διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ζητάμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη αμερικανική επιθετικότητα», υπογραμμίζει επιστολή από το Καράκας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ένα αίτημα που υποστηρίχθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία.

Ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται ραγδαία η ένταση μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων, που αποτελούν στόχο κυρώσεων και πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Κίνα και Ρωσία έχουν ταχθεί με ανακοινώσεις τους στο πλευρό της Βενεζουέλας. Χθες ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε έπειτα από επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών και υποστηρίζει τις χώρες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους.

Νωρίτερα σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως ελπίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει μοιραίο λάθος αναφορικά με τη Βενεζουέλα και πως η Μόσχα ανησυχεί για τις αμερικανικές αποφάσεις που απειλούν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

