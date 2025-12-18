Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν

Η επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε μια νέα συλλογή φωτογραφιών από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεταξύ των φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν υπάρχουν κοντινές λήψεις λέξεων γραμμένων σε διάφορα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός ποδιού από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του 1995 στο παρασκήνιο.

Στη δημοσιότητα οι νέες φωτογραφίες από τα αρχεία του Έπσταϊν

«Ήταν η Λο, η απλή Λο, το πρωί, με ύψος 1,47 μέτρα και μια κάλτσα», έγραφαν οι λέξεις στο πόδι.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε λέξεις που φαινόταν να είναι γραμμένες στην πλάτη κάποιου. «Ήταν η Ντολόρες στη διακεκομμένη γραμμή», έγραφαν οι λέξεις.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε αυτό που φαινόταν να είναι ο λαιμός μιας γυναίκας με τις λέξεις «Ήταν η Πόλι στο σχολείο».

Οι τελευταίες εικόνες περιλαμβάνουν επίσης πολλές επεξεργασμένες φωτογραφίες διαβατηρίων και εγγράφων ταυτότητας γυναικών από διάφορες χώρες, όπως η Ουκρανία, το Μαρόκο, η Ιταλία και η Νότια Αφρική.

Facebook Twitter Φωτ. House Oversight Committee/Sky News

Περιλαμβάνεται επίσης ένα screenshot από έναν άγνωστο αποστολέα που έλεγε: «Έχω μια φίλη που μου έστειλε μερικές κοπέλες σήμερα. Αλλά ζητάει 1000$ ανά κοπέλα. Θα σου στείλω τις κοπέλες τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον Τζ.;».

Facebook Twitter Φωτ. House Oversight Committee/Sky News

Ο αποστολέας συνέχισε με λεπτομέρειες για το κορίτσι, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όπως το όνομα, η ηλικία, το ύψος, οι διαστάσεις, το βάρος, η πόλη αναχώρησης και αν έχει βίζα Σένγκεν.

Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Έπσταϊν να περιβάλλεται από πολλές γυναίκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως σε ένα αεροπλάνο και μπροστά από έναν φορητό υπολογιστή.

Epstein files live updates:



House Democrats release 68 photos from Epstein estatehttps://t.co/hOTXEhcJjV — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) December 18, 2025

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Έπσταϊν φαίνεται να φοράει κάτι που μοιάζει με μαύρο ρολόι ή λουράκι στο χέρι μιας γυναίκας, ενώ μια άλλη γυναίκα είναι σκυμμένη μπροστά του. Μια τρίτη γυναίκα στέκεται δίπλα στον Έπσταϊν με το χέρι στον ώμο του και ένα άλλο στο πουκάμισό του.

Δήλωση για τη νέα δημοσιοποίηση φωτογραφιών

Σε δήλωση που συνοδεύει την τελευταία δημοσίευση, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ανώτερο μέλος της επιτροπής εποπτείας της Βουλής, δήλωσε:

«Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής εποπτείας θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες και έγγραφα από τα αρχεία του Έπσταϊν, προκειμένου να εξασφαλίσουν διαφάνεια για τον αμερικανικό λαό. Καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τον νόμο περί διαφάνειας των αρχείων Έπσταϊν, αυτές οι νέες εικόνες εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς έχει στην κατοχή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρέπει να τερματίσουμε αυτή την συγκάλυψη του Λευκού Οίκου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει τα αρχεία Έπσταϊν τώρα».

Σύμφωνα με την επιτροπή εποπτείας της Βουλής, η περιουσία του Έπσταϊν «δεν παρείχε πλαίσιο για καμία από τις 95.000 εικόνες που διαβίβασε και, ως εκ τούτου, οι εικόνες παρουσιάζονται όπως παραλήφθηκαν».

NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein's estate to the public.



We will continue releasing photographs and documents to provide transparency for the American people. It’s time for the Department of Justice to release the files. pic.twitter.com/ZGAvxVLCUq — Oversight Dems (@OversightDems) December 18, 2025

Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της «χιλιάδες εικόνες, τόσο γραφικές όσο και συνηθισμένες».

«Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής εποπτείας επεξεργάζονται τις εικόνες και τις προσωπικές πληροφορίες των θυμάτων και των επιζώντων, καθώς και των νεαρών γυναικών, όταν δεν είναι γνωστό αν είναι θύματα κακοποίησης από τον Έπσταϊν», πρόσθεσε η επιτροπή.

Με πληροφορίες από Guardian και Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Από τον Πρίγκιπα Άντριου έως τον Γκέιτς: H ελίτ στις νέες φωτογραφίες του αρχείου Έπσταϊν