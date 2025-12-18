Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται μαθήτρια στα Χανιά - Είχε επιστρέψει από σχολική εκδρομή

Στο Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται μια μαθήτρια Λυκείου, η οποία διαγνώσθηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μετά την επιστροφή από σχολική εκδρομή στο εξωτερικό.

Για το κρούσμα ενημερώθηκαν γονείς μαθητών του σχολείου μέσω email, όπως και ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να δοθούν αν χρειαστεί περαιτέρω οδηγίες.

Πρόληψη της ασθένειας

Ως βασικά μέτρα πρόληψης της βακτηριακής μηνιγγίτιδας, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν τη σημασία της έγκαιρης ιατρικής εκτίμησης σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, δυσκαμψία στον αυχένα, εμετοί ή υπνηλία. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα που είχαν στενή επαφή με το κρούσμα, τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των γιατρών και του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή κοινής χρήσης αντικειμένων (μπουκάλια νερού, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα) και ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σημασία του εμβολιασμού, ο οποίος αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης έναντι συγκεκριμένων μορφών μηνιγγίτιδας.

Πώς μεταδίδεται η μηνιγγίτιδα

Η μετάδοση γίνεται με άμεση επαφή από άτομο σε άτομο με σταγονίδια των αναπνευστικών εκκρίσεων, αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος δεν επιβιώνει στο περιβάλλον.

Πηγή εξάπλωσης του μηνιγγιτιδόκοκκου είναι ο ασυμπτωματικός αποικισμός του ανώτερου αναπνευστικού, ο οποίος ποικίλει ανάλογα με την ηλικία. Ασυμπτωματικοί φορείς μηνιγγιτιδόκοκκου είναι το 10% περίπου του γενικού πληθυσμού, αλλά τα ποσοστά κυμαίνονται από 2% σε παιδιά που δεν παρακολουθούν παιδικό σταθμό έως και 24-37% εφήβων και νεαρών ενηλίκων ηλικίας 15-24 ετών.

Σε κλειστούς πληθυσμούς κατά τη διάρκεια επιδημιών το ποσοστό της φορείας αγγίζει το 100%.

Πρόσφατη μελέτη από την Ελλάδα υπολογίζει τη φορεία μηνιγγιτιδοκόκκου σε 10,5% στο γενικό πληθυσμό με επιμέρους ποσοστά 13,1% και 11,3 σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα και 37,4% σε νεοσύλλεκτους.

Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική η μέση διάρκεια της φορείας υπολογίζεται σε περίπου 9 μήνες. Η φορεία βοηθά στην ανάπτυξη φυσικής ανοσίας.

Με πληροφορίες από Χανιώτικα Νέα