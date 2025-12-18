Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν αποδεικνύεται ότι οδηγούσε ο πατέρας του

Νέα στοιχεία ως προς το ποιος φέρεται να οδηγούσε, την ημέρα της τροχονομικής παράβασης στην Αττική Οδό, το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά φέρεται πως έχουν προκύψει από τον φάκελο της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το Mega, από τα -μέχρι στιγμής- στοιχεία που έχει συλλέξει το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος Τσιτσιπάς, δεν φαίνεται να οδηγούσε το όχημα το ίδιο βράδυ, όπου καταγράφηκε η κλήση. Συγκεκριμένα, δεν συμπίπτουν οι αποστάσεις και οι προορισμοί, που φέρεται να έκανε ο πατέρας του τενίστα την ίδια ημέρα.

Μάλιστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν παρουσίασε ακόμη ένα στοιχείο το οποίο ζητούσαν άτυπα οι αστυνομικοί, δηλαδή ότι έλειπε από τη χώρα εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά στο δίπλωμα οδήγησης, ο Έλληνας πρωταθλητής φαίνεται να προσκόμισε μία φωτοτυπία της εξωτερικής πλευράς του διπλώματος, που δείχνει πως πρόκειται για ένα διεθνές δίπλωμα οδήγησης

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλευρά του κορυφαίου τενίστα υποστηρίζει πως ο ίδιος βρισκόταν εκτός Ελλάδας και πως ο πατέρας του οδηγούσε το ΙΧ του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Χθες, μάλιστα, έγινε γνωστό από πληροφορίες της εκπομπής «Buongiorno» ότι η υπόθεση βρίσκεται στην τελική της φάση, καθώς η Τροχαία εξετάζει το υπόμνημα που κατέθεσε η πλευρά του τενίστα.

Αναλυτικότερα, η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι οδηγός ήταν ο πατέρας του, ο οποίος καθυστέρησε να αναλάβει την ευθύνη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αναμένεται να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία, όπως εισιτήρια ή αποδείξεις διαμονής, που να πιστοποιούν πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βρισκόταν στη χώρα.

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή από τις αρχές, θα γίνει δεκτή η ένσταση και οι κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης διπλώματος, θα επιβληθούν στον πατέρα του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του Στέφανου Τσιτσιπά για απείθεια.