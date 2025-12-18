Η Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε νέο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ της - «Πάμε ξανά»

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε ένα νέο τρέιλερ για το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ της, το οποίο έλαβε μικτές κριτικές.

Το ντοκιμαντέρ «Μελάνια», σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ και με άδεια από την Amazon ως μέρος μιας συμφωνίας ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, υπόσχεται μια ματιά σε όσα προηγήθηκαν τις ημέρες πριν την δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Τι έδειχνε το τρέιλερ

Η Πρώτη Κυρία δημοσίευσε το βίντεο την Τετάρτη το πρωί. Ξεκινά με τη Μελάνια, φορώντας το περίφημο μεγάλο καπέλο της με το φαρδύ γείσο, στην Ροτόντα του Καπιτωλίου για την τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ. «Πάμε ξανά», λέει στην κάμερα, καθώς αυτή περνάει από δίπλα της.

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/n2kloQ4JwW — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 17, 2025

Στη συνέχεια, το τρέιλερ προχωρά γρήγορα σε κλιπ της πρώτης κυρίας στο Λευκό Οίκο, στο Mar-a-Lago και στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Οι θεατές βλέπουν τον Πρόεδρο Τραμπ να προετοιμάζεται για μια ομιλία, λέγοντας: «Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», στην οποία η σύζυγός του παρεμβαίνει, προσθέτοντας: «Ειρηνοποιός και ενωτικός».

Σε ένα τελευταίο κλιπ, η Μελάνια φαίνεται να μιλάει στον σύζυγό της στο τηλέφωνο, λέγοντάς του: «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια». Ακούγεται ο Ντόναλντ Τραμπ να απαντά: «Το είδες;», στο οποίο η σύζυγός του απαντά: «Όχι. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».

Οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις στο teaser ήταν πολλές και διχασμένες μεταξύ των θαυμαστών και των κριτικών, ένας από τους οποίους έγραψε: «Ποιος το ζήτησε αυτό;».

«Έχουμε μια απίστευτη πρώτη κυρία», έγραψε ο λογαριασμός Rapid Response X του Λευκού Οίκου καθώς μοιράστηκε το τρέιλερ. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, μοιράστηκε επίσης το τρέιλερ γράφοντας: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτό!».

Ο πρώην βουλευτής Τζορτζ Σάντος, ο οποίος πρόσφατα έλαβε χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ, επίσης σχολίασε: «Περισσότερο από ενθουσιασμένος!».

Ενώ η Μελάνια αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τα φώτα της πολιτικής σκηνής, η ταινία υπόσχεται στους θεατές μια ματιά από τα παρασκήνια της ζωής της. Οι θεατές που επιθυμούν να δουν τον Πρόεδρο Τραμπ και τον γιο τους μπορούν επίσης να περιμένουν σύντομες εμφανίσεις.

Η ταινία «Μελάνια» θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις αίθουσες κινηματογράφων στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Independent

