Ο Γάλλος «γιατρός του θανάτου» καταδικάστηκε σε ισόβια - Δηλητηρίαζε ασθενείς

Ένας πρώην γιατρός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την εσκεμμένη δηλητηρίαση 30 ασθενών, 12 από τους οποίους πέθαναν.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ, 53 ετών, καταδικάστηκε την Παρασκευή στο τέλος μιας τετράμηνης δίκης στην ανατολική πόλη Besançon.

Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ιατρικής αμέλειας που έχουν σημειωθεί ποτέ στη Γαλλία, ο Πεσιέ βρέθηκε ένοχος για την έγχυση χημικών ουσιών όπως χλωριούχο κάλιο ή αδρεναλίνη στις σακούλες έγχυσης των ασθενών.

Το νεότερο θύμα του, ένα παιδί τεσσάρων ετών, υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας επέμβασης αμυγδαλών το 2016. Το γηραιότερο θύμα ήταν 89 ετών.

Ο γιατρός του «θανάτου» στη Γαλλία

«Είστε ο γιατρός «θάνατος», ένας δηλητηριαστής, ένας δολοφόνος. Ντροπιάζετε όλους τους γιατρούς», δήλωσαν οι εισαγγελείς την περασμένη εβδομάδα. «Έχετε μετατρέψει αυτή την κλινική σε νεκροταφείο».

Οι χημικές ουσίες που πρόσθεσε ο Πεσιέ προκάλεσαν καρδιακή ανακοπή ή αιμορραγία στους ασθενείς, γεγονός που απαιτούσε επείγουσα επέμβαση στο χειρουργείο.

Αυτή συχνά πραγματοποιούνταν από τον ίδιο τον Πεσιέ, ο οποίος στη συνέχεια μπορούσε να υποδυθεί τον σωτήρα του ασθενούς.

Ωστόσο, σε 12 περιπτώσεις δεν μπόρεσε να παρέμβει ή ήταν πολύ αργά και ο ασθενής πέθανε.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Πεσιέ ενήργησε με σκοπό να δυσφημίσει συναδέλφους αναισθησιολόγους στους οποίους έτρεφε αντιπάθεια.

Στις περισσότερες επεμβάσεις, δεν ήταν ο κύριος αναισθησιολόγος. Υποστηρίχθηκε ότι έφτανε νωρίς στην κλινική για να παραποιήσει τις σακούλες έγχυσης.

Στη συνέχεια, όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, μπορούσε να παρέμβει αφού έκανε διάγνωση του προβλήματος και συνταγογραφούσε αντίδοτο.

Πώς τέθηκε υπό έρευνα ο Πεσιέ

Ο Πεσιέ τέθηκε για πρώτη φορά υπό έρευνα πριν από οκτώ χρόνια, όταν ήταν ύποπτος για δηλητηρίαση ασθενών σε δύο κλινικές στο Besançon μεταξύ 2008 και 2017.

Η προειδοποίηση δόθηκε το 2017, όταν βρέθηκε υπερβολική ποσότητα χλωριούχου καλίου στη σακούλα έγχυσης μιας γυναίκας που υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση για πρόβλημα στην πλάτη.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα μοτίβο «σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων» στην ιδιωτική κλινική Saint-Vincent στο Besançon. Ενώ ο εθνικός μέσος όρος για θανατηφόρες καρδιακές προσβολές υπό αναισθησία ήταν 1 στις 100.000, στην κλινική ήταν πάνω από έξι φορές υψηλότερος.

Και στις περισσότερες περιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο, βρέθηκε στη συνέχεια μια εξήγηση για την καρδιακή προσβολή, ενώ στο Saint-Vincent η αιτία παρέμεινε μυστήριο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα» σταμάτησαν όταν ο Πεσιέ έφυγε για ένα μικρό διάστημα για να εργαστεί σε άλλη κλινική, η οποία στη συνέχεια παρουσίασε αύξηση. Όταν επέστρεψε στο Saint-Vincent, τα επείγοντα περιστατικά ξανάρχισαν. Όταν του αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης του επαγγέλματος το 2017, η κατάσταση που είχε παρατηρηθεί σταμάτησε.

Το πρώτο γνωστό θύμα του Πεσιέ, η Σάντρα Σιμάρντ, ήταν 36 ετών όταν υπέστη ξαφνική καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη. Επιβίωσε χάρη στην παρέμβαση του Πεσιέ, αν και έπεσε σε κώμα.

Οι εξετάσεις στις σακούλες έγχυσης έδειξαν συγκεντρώσεις καλίου 100 φορές υψηλότερες από την αναμενόμενη δόση και δόθηκε συναγερμός στις τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια των 15 εβδομάδων της δίκης, ο Πεσιέ αναγνώρισε σε ορισμένες περιπτώσεις ότι ορισμένοι από τους ασθενείς που αρρώστησαν ή πέθαναν ενδέχεται να είχαν δηλητηριαστεί, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

«Το έχω πει στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω: δεν είμαι δηλητηριαστής... Πάντα τήρησα τον όρκο του Ιπποκράτη», δήλωσε.

Ο Πεσιέ θα περάσει τώρα τουλάχιστον 22 χρόνια στη φυλακή, έχοντας παραμείνει ελεύθερος καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης.

Έχει 10 ημέρες για να ασκήσει έφεση, η οποία θα συνεπάγεται δεύτερη δίκη εντός ενός έτους.

«Είναι το τέλος ενός εφιάλτη», δήλωσε η επιζώσα Σάντρα Σιμάρντ.

Ένας άλλος ασθενής που επέζησε, ο Ζαν-Κλοντ Γκάντον, δήλωσε: «Τώρα μπορούμε να περάσουμε πιο ήσυχα τα Χριστούγεννα».

Με πληροφορίες από BBC