Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Μετά από 30 χρόνια θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.

Έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης. Μία γραμμή Κύμα» στο Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με τη Rolex
Στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαΐου 2026, θα παρουσιαστεί η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα», σε επιμέλεια της Χλόης Ακριθάκη και του Αλέξιου Παπαζαχαρία. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Rolex.

Είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού Έλληνα δημιουργού στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια και μεταξύ άλλων παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.

Από τις πρώτες ψυχεδελικές εικόνες του Αλέξη Ακριθάκη που αποτυπώνουν το πνεύμα της δεκαετίας του ’60, την εμβληματική «βαλίτσα» του ’70, τις κατασκευές με λαμπάκια που αποδομούν τη ζωγραφική σε υλικά, ατμόσφαιρες και προθέσεις, τα εξπρεσσιονιστικά τοπία και τα διεισδυτικά πορτρέτα έως τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τους τρελούς και τους τρόφιμους του «Δρομοκαϊτείου», η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα» αναδεικνύει την ευαισθησία ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη, αλλά και μια πλευρά της δημιουργικότητας του που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη.

Έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης. Μία γραμμή Κύμα» στο Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με τη Rolex

