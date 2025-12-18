Η Ισπανία ανοίγει δημόσια κτίρια ως «κλιματικά καταφύγια» για το καλοκαίρι

Η Ισπανία ετοιμάζεται να ανοίξει δημόσια κτίρια ως «κλιματικά καταφύγια» το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον πληθυσμό από τα ολοένα και πιο ακραία κύματα καύσωνα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κλιματικών καταφυγίων, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο προβλέπει ότι κτίρια του Δημοσίου –κυρίως της κεντρικής διοίκησης– θα είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης.

Το δίκτυο θα βασιστεί σε αντίστοιχα σχήματα που λειτουργούν ήδη στην Καταλονία και στη Χώρα των Βάσκων, ενώ θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταφυγίων σε γειτονιές που πλήττονται περισσότερο από τη θερμική επιβάρυνση.

Heat waves in Spain have become, longer, more intense and deadlier in recent years. A new network of climate shelters aims to help save lives.https://t.co/kKMg0TeypK — DW News (@dwnews) December 18, 2025

Ισπανία: «Νέα κανονικότητα» οι καύσωνες

«Οι καταστροφικές ξηρασίες και οι καύσωνες δεν είναι πια σπάνια φαινόμενα», δήλωσε ο Σάντσεθ σε κλιματική διάσκεψη στη Μαδρίτη. «Κάποια καλοκαίρια δεν αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα κύματα ζέστης, αλλά έναν παρατεταμένο καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο 80 συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τα οποία διαμορφώθηκαν έπειτα από περίπου 4.000 προτάσεις πολιτών, επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την προστασία παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, επενδύσεις για την πρόληψη πλημμυρών και πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές, αλλά και δράσεις κατά της παραπληροφόρησης γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το 88% των πολιτών θεωρεί την κλιματική αλλαγή «σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί άμεση δράση», ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδυναμώσει την απαγόρευση των αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου από το 2035, χαρακτηρίζοντάς τη «ιστορικό λάθος».

Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία βιώνει καύσωνες μεγαλύτερης διάρκειας, έντασης και θνησιμότητας, με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, όσο η καύση ορυκτών καυσίμων συνεχίζεται, τέτοια φαινόμενα θα γίνονται ολοένα και πιο συχνά, επηρεάζοντας δραστικά την καθημερινότητα και τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

