ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ισπανία ανοίγει δημόσια κτίρια ως «κλιματικά καταφύγια» για το καλοκαίρι

Η Ισπανία μπαίνει στη «νέα κανονικότητα» στους καύσωνες - Λαμβάνει μέτρα για τα καλοκαίρια

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ Facebook Twitter
Συνθήκες καύσωνα στη Βαρκελώνη / EPA
0

Η Ισπανία ετοιμάζεται να ανοίξει δημόσια κτίρια ως «κλιματικά καταφύγια» το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον πληθυσμό από τα ολοένα και πιο ακραία κύματα καύσωνα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κλιματικών καταφυγίων, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο προβλέπει ότι κτίρια του Δημοσίου –κυρίως της κεντρικής διοίκησης– θα είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης.

Το δίκτυο θα βασιστεί σε αντίστοιχα σχήματα που λειτουργούν ήδη στην Καταλονία και στη Χώρα των Βάσκων, ενώ θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταφυγίων σε γειτονιές που πλήττονται περισσότερο από τη θερμική επιβάρυνση.

Ισπανία: «Νέα κανονικότητα» οι καύσωνες

«Οι καταστροφικές ξηρασίες και οι καύσωνες δεν είναι πια σπάνια φαινόμενα», δήλωσε ο Σάντσεθ σε κλιματική διάσκεψη στη Μαδρίτη. «Κάποια καλοκαίρια δεν αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα κύματα ζέστης, αλλά έναν παρατεταμένο καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο 80 συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τα οποία διαμορφώθηκαν έπειτα από περίπου 4.000 προτάσεις πολιτών, επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την προστασία παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, επενδύσεις για την πρόληψη πλημμυρών και πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές, αλλά και δράσεις κατά της παραπληροφόρησης γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το 88% των πολιτών θεωρεί την κλιματική αλλαγή «σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί άμεση δράση», ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδυναμώσει την απαγόρευση των αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου από το 2035, χαρακτηρίζοντάς τη «ιστορικό λάθος».

Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία βιώνει καύσωνες μεγαλύτερης διάρκειας, έντασης και θνησιμότητας, με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, όσο η καύση ορυκτών καυσίμων συνεχίζεται, τέτοια φαινόμενα θα γίνονται ολοένα και πιο συχνά, επηρεάζοντας δραστικά την καθημερινότητα και τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Christopher Anderson «αποδομεί» με τον φακό του την αψεγάδιαστη εικόνα των ανθρώπων του Τραμπ

Διεθνή / Ο Christopher Anderson «αποδομεί» με τον φακό του την αψεγάδιαστη εικόνα των ανθρώπων του Τραμπ

Ο Αμερικανός φωτογράφος εξηγεί ότι στόχος του δεν ήταν να προκαλέσει, αλλά να αποτυπώσει την πολιτική εξουσία χωρίς φίλτρα, μακριά από τη στιλιζαρισμένη εικόνα που επιβάλλει το Trumpworld
THE LIFO TEAM
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέοι νόμοι κατά της ρητορικής μίσους μετά την τραγωδία στην παραλία Μπόντι

Διεθνή / Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέοι νόμοι κατά της ρητορικής μίσους μετά την τραγωδία στην παραλία Μπόντι

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοινώνει νέους νόμους κατά της ρητορικής μίσους, παραδεχόμενος ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα πριν από τη σφοδρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της χώρας
THE LIFO TEAM
O Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα για να περηφανευτεί για τον εαυτό του και να αποδώσει ευθύνες στον Μπάιντεν

Διεθνή / O Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα για να αποδώσει ευθύνες στον Μπάιντεν και να περηφανευτεί για τον εαυτό του

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε καμία νέα πρόταση για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής στις ΗΠΑ, αντ' αυτού τα έβαλε με τους μετανάστες και τα τρανς άτομα
THE LIFO TEAM
 
 