Ο Μπαράκ Ομπάμα διαλέγει τα καλύτερα βιβλία, ταινίες και τραγούδια του 2025

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, για ακόμη μία χρονιά -με διαδοχικές αναρτήσεις στα social media- παρουσίασε τις λίστες του με τα βιβλία, τις ταινίες και τα τραγούδια, που ξεχώρισε το 2025.

«Όσο το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μία παράδοση, που ξεκίνησα από τη θητεία μου στον Λευκό Οίκο: το να μοιράζομαι την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και τραγούδια. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο, για να το απολαύσετε - και παρακαλώ, στείλτε μου προτάσεις για να τις δω κι εγώ» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα στην καθιερωμένη του ανάρτηση.

Η λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία περιλαμβάνει τα εξής:

«Paper Girl», της Beth Macy

«Flashlight», της Susan Choi

«We The People», της Jill Lepore

«The Wilderness», της Angela Flournoy

«There is no place for Us», του Brian Goldstone

«North Sun», του Ethan Rutherford

«1929», του Andrew Ross Sorkin

«The Loneliness of Sonia and Sunny», της Kiran Desai

«Dead and Alive», της Zadie Smith

«What We Can Know», του Ian McEwan

«The Look», της Μισέλ Ομπάμα

Μπαράκ Ομπάμα: Οι αγαπημένες ταινίες και τραγούδια για το 2025

Ο Ομπάμα αποκάλυψε και τις αγαπημένες του ταινίες για το 2025, μερικές εξ' αυτών, όπως το Hamnet χαρακτηριστικά, διεκδικούν βραβεία στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου:

«One Battle After Another»

«Sinners»

«It Was Just an Accident»

«Hamnet»

«Sentimental Value»

«No Other Choice»

«The Secret Agent»

«Train Dreams»

«Jay Kelly»

«Good Fortune»

«Orwell: 2+2=5»

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος ανέδειξε τα αγαπημένα του τραγούδια για τη φετινή χρονιά, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων αρκετά ραπ καλλιτεχνών, όπως του Kendrick Lamar του Drake και του Travis Scott, ενώ θέση στη λίστα έχει και η Rosalia μέσα από τον νέο της δίσκο.

Η λίστα περιλαμβάνει:

«Nice to Each Other» της Olivia Dean

«Luther» του Kendrick Lamar και του SZA

«TATATA» του Bad Bunny και του Travis Scott

«Jump» των Blackpink

«Faithless» του Bruce Springsteen

«Pasayadan» της Ganavya

«99» των Olamide, Seyi Vibez, Asake, Young Jonn

Επιπλέον, συμπληρώνονται τα:

«Pending» των Lil Naay και Myke Towers

«Sexo, Violencia Y Llantas» της Rosalia

«Metal» των The Beths

«Abracadabra» της Lady Gaga

«Just Say Dat» του Gunna

«The Giver» της Chapelle Roan

«Aurora» των Mora και De La Rose

«Silver Lining» της Laufey

«No More Old Men» του Chance the Rapper και Jamilla Woods

«Bury Me» του Jason Isbell

«I Wish I Could Go Travel Again» του Stacey Kent

«Please don't cry» της Kacy Hill

«Stay» της Roe

«Never Felt Better»

«In The Name Of Love» της Victoria Noelle

«Ancient Light» των I'm with Her

«Vitamina» των Jombriel, DFZM, Jøtta

«Float» των Jay Som και Jim Adkins

«Ordinary» του

«Sycamore Tree» του Khamari

«NOKIA» του Drake

«En Privado» των Xavi και Manuel Turizo

«Not In Surrender» του Obongjayar