Αλβανία: Συγκρούσεις μεταξύ βουλευτών και αστυνομικών μέσα στο κοινοβούλιο

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν βουλευτές φαίνονται να ανάβουν φωτοβολίδες και να ρίχνουν νερό στον πρόεδρο της Βουλής

Βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς μέσα στο κοινοβούλιο της Αλβανίας, ύστερα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες εις βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.

Bουλευτές άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», είπε.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να δουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου.

Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, που έχει επωμιστεί το έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπαλούκου και η Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο Παρασκευή.

Η Μπαλούκου, που διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερος σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας και του περιφερειακού δρόμου στην πρωτεύουσα, Τίρανα.

Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα η ίδια χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και είπε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.

