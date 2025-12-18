ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Συνετρίβη αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνα - Αναφορές για νεκρούς

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη συντριβή του αεροσκάφους στις ΗΠΑ - Αναφορές για έξι επιβάτες

Αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσγείωσή του σε περιφερειακό αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/12) στο Statesville Regional Airport, όταν ένα Cessna C550 κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης και εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Την πληροφορία επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Όπως ανέφερε η FAA, το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου στις 10:20 τοπική ώρα, ενώ τόσο η ίδια όσο και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Την κύρια ευθύνη της διερεύνησης έχει αναλάβει το NTSB, το οποίο αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες το επόμενο διάστημα.

Το αεροδρόμιο του Statesville επιβεβαίωσε το συμβάν με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τυχόν θύματα ή τραυματίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις καθώς προχωρά η έρευνα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες τονίζουν ότι  στο αεροσκάφος, στις ΗΠΑ, πιθανότατα επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων τα πέντε έχασαν τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από ABC News

