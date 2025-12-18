Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό - Μήνυση σε τρία πρόσωπα» είπε ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega διευκρίνισε πως ο καλλιτέχνης έχει υποδείξει στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Ασφάλειας Αττικής, τον «ηθικό αυτουργό», ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από την καταγγελία για ασελγείς πράξεις.

« Κατονόμασε τον ηθικό αυτουργό αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα υποβάλλουμε μήνυση σε τρία πρόσωπα, με τα μηνύματα όπου του ζητούν χρήματα» σημείωσε ο κ. Λυκούδης για την υπόθεση Μαζωνάκη.

« Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης» διευκρίνισε ο κ. Λυκούδης ως προς τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται πίσω από την υπόθεση με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε ο δικηγόρος του

« Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού, έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν και πιο συγκεκριμένα από τέλη Αυγούστου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία που του πρότειναν.

Έκτοτε, έχει υποστεί έναν σωρό εκβιαστικές πρακτικές, χρησιμοποιήθηκαν βαριά ονόματα των φυλακών δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή και στην υγεία του, και επειδή ο Μαζωνάκης δεν ενέδωσε, δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούριο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί, δηλαδή ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν τη ζωή και την υπόληψή του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δηλώσεις του ιδίου

Σε ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την είδηση της καταγγελίας σε βάρος γνωστού τραγουδιστή για ασέλγεια.

Την ώρα που αναμένεται να προσέλθει στην εισαγγελία μαζί με τους δικηγόρους του, ο 21χρονος που καταγγέλλει πασίγνωστο τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε ανακοίνωση.

Ο γνωστός τραγουδιστής κάνει λόγο για απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης».

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε», φέρεται να αναφέρει αρχικά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στην ανακοίνωσή του.

«Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», συνεχίζει.

