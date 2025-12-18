Ο επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον θέλει να κάνει τους ανθρώπους αθάνατους μέχρι το 2039

Ο επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον έβαλε έναν ακόμα περίεργο στόχο, να κάνει τους ανθρώπους αθάνατους μέχρι το 2039.

Ο Τζόνσον έγινε γνωστός καθώς ξοδεύει εκατομμύρια κάθε χρόνο προσπαθώντας να επιβραδύνει τη γήρανσή του.

«Η αναζήτηση της πηγής της νεότητας είναι η παλαιότερη ιστορία που έχει ειπωθεί ποτέ», έγραψε ο Τζόνσον στο X και στο Facebook. «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ζωής στη Γη, μόλις τους τελευταίους 24 μήνες, άνοιξε το παράθυρο για ένα συνειδητό ον να αγωνιστεί ρεαλιστικά για αυτόν τον στόχο. Είναι μια απολύτως τρελή στιγμή».

Ο 48χρονος δήλωσε ότι ο 14ετής στόχος βασίζεται σε «νέες, πολλά υποσχόμενες θεραπείες που μπορούν να γυρίσουν το ρολόι πίσω δεκαετίες», προσθέτοντας ότι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι στην πραγματικότητα ένας πολύ «λογικός στόχος».

Θα γίνει αθάνατη η ανθρωπότητα;

Πρώτον, υποστήριξε, η ομάδα του πρέπει απλώς να διορθώσει μερικά από τα «προβληματικά» ζητήματα.

Ο ιδρυτής των Braintree, Kernel και, πιο πρόσφατα, Blueprint, παραδέχτηκε ότι η ομάδα του «προς το παρόν δεν γνωρίζει» πώς θα επιτευχθεί το έργο 2039 για την αθανασία. Ωστόσο, αποκάλυψε τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να φτάσουν εκεί, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των κυττάρων των μεδουσών και των ενζύμων των αστακών, τα οποία συνδέονται με την επιβράδυνση της γήρανσης. «Πρέπει να μεταφέρουμε το «λογισμικό» στους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Αυτό, σε συνδυασμό με τον «ρυθμό καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη» και τη χρήση του ίδιου του σώματός του ως πειραματόζωου, είναι το σημείο όπου πιστεύει ότι θα συμβεί η πραγματική επιτάχυνση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια του Τζόνσον να επιβραδύνει τον χρόνο. Ο ιδρυτής της τεχνολογικής εταιρείας έχει ήδη γίνει πρωτοσέλιδο για την «πρώτη πολυγενεακή ανταλλαγή πλάσματος στον κόσμο» με τον τότε 17χρονο γιο του και τον 70χρονο πατέρα του. Έχει επίσης ξοδέψει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε θεραπείες που πιστεύει ότι του έχουν δώσει το δέρμα ενός 28χρονου και χωρητικότητα στους πνεύμονές του που αντιστοιχούν με ενός 18χρονου.

Τώρα, μετά από έξι χρόνια πειραματισμών και δοκιμών, υποστηρίζει ότι, βιολογικά, δεν έχει γεράσει ούτε μια μέρα.

«Για να επιταχύνω τα πράγματα, αυτή τη στιγμή έχω χιλιάδες κλώνους οργάνων μου που δημιουργούνται», είπε ο Τζόνσον. «Αυτό θα μου επιτρέψει να δοκιμάσω φάρμακα και άλλα μόρια σε σχέση με τη βιολογία μου, για να επιταχύνω τη μάθηση και να σώσω το σώμα μου από πιθανά ατυχήματα».

«Ναι, θα κάνουμε λάθη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι μοιραία», κατέληξε, προσθέτοντας ότι θα μοιραστεί τα αποτελέσματα της έρευνάς του στην πλατφόρμα του Blueprint δωρεάν.

Τι κάνει ο Τζόνσον στην προσπάθειά του να «κλειδώσει» τη νεότητα

Προηγουμένως είχε δηλώσει στο Fortune ότι ξυπνάει στις 4:30 κάθε πρωί και στη συνέχεια κάθε ώρα της ημέρας του ρυθμίζεται από έναν αλγόριθμο που βασίζεται σε αυστηρή παρακολούθηση του σώματος και στην επιστήμη από πάνω από 2.000 ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις.

Ο Τζόνσον ξεκινά τη μέρα του με γυμναστική — ολοκληρώνοντας 35 διαφορετικές ασκήσεις — παίρνοντας μια λίστα συμπληρωμάτων και πίνωντας ένα smoothie.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας ομάδας 30 ειδικών, υποβάλλεται σε καθημερινές σαρώσεις σωματικού λίπους, ρουτίνες μαγνητικών τομογραφιών και, συχνά, επεμβατικές εξετάσεις αίματος και δειγμάτων κοπράνων για να δει τη βιολογική ηλικία των οργάνων του.

Μεταξύ αυτών των εξετάσεων, παίρνει 61 χάπια καθημερινά και τρώει τρία γεύματα την ημέρα, μέσα σε ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο πέντε ωρών, που συνήθως αποτελείται από μια σούπερ σαλάτα λαχανικών, ακολουθούμενη από μία κρέμα με ξηρούς καρπούς και πολλά χόρτα. Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας τρώει 70 κιλά λαχανικά κάθε μήνα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε το δείπνο τους λίγες ώρες πριν πάνε για ύπνο. Αλλά ο Τζόνσον κοιμάται στις 8:30 μ.μ. και για να βεβαιωθεί ότι το φαγητό του έχει χωνευτεί πλήρως πριν, τρώει το τελευταίο γεύμα της ημέρας στις 11 π.μ.

Με πληροφορίες από Fortune

