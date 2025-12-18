Μπλόκα αγροτών στις Βρυξέλλες: Επεισόδια με συγκρούσεις και χημικά - Έκαψαν χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ένταση ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς παρατηρήθηκε το πρωί της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι απ' όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε σοβαρά επεισόδια, με συγκρούσεις ανάμεσα στους αγρότες και τις αστυνομικές δυνάμεις, χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού, ενώ σε αρκετά σημεία ξέσπασαν φωτιές. Χιλιάδες παραγωγοί συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, την ώρα που στις Βρυξέλλες βρισκόταν σε εξέλιξη Σύνοδος Κορυφής, στέλνοντας μήνυμα αγανάκτησης λίγα μέτρα μακριά από εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Μετά τη λήξη των επεισοδίων, τα τρακτέρ απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών φωτιάς. Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην περιοχή καταστράφηκε, ενώ μπροστά στο άγαλμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ένα φέρετρο – συμβολική κίνηση που, όπως λένε οι αγρότες, αποτυπώνει «το τέλος της αγροτικής γης και του επαγγέλματος».

Μπλόκα αγροτών στις Βρυξέλλες: Έκαψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές έκαψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του Λουξεμβούργου και άδειασαν χιλιάδες πατάτες στους δρόμους, μετατρέποντας την ίδια την παραγωγή τους σε μέσο διαμαρτυρίας. Αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ο ήχος από τις κόρνες των τρακτέρ και οι φωτιές ενίσχυαν την εικόνα γενικευμένης έντασης.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των αγροτών βρίσκεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, την οποία ζητούν να διατηρηθεί με επαρκή χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ομοιομορφία και απλούστευση των κανονισμών. Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία της Ε.Ε. με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία χαρακτηρίζουν «ιστορικό λάθος» και «επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα». Στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η στήριξη του κόστους παραγωγής, θέμα που αφορά άμεσα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Αν και οι κινητοποιήσεις ήταν προγραμματισμένες, πολλοί αγρότες έφτασαν στις Βρυξέλλες από τη νύχτα, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές. Παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε μεγάλο μέρος της περιοχής, διαδηλωτές δήλωναν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο κέντρο της πόλης και τις βραδινές ώρες.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στη συμφωνία με τη Mercosur, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να ζητά αναβολή της, την Ιταλία να κρατά επιφυλακτική στάση και τη Γερμανία να επιχειρεί να γεφυρώσει τις αντιθέσεις.

