Ο Τραμπ πρόσθεσε αιχμηρές περιγραφές κάτω από τα πορτρέτα των προκατόχων του στην «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας»

Ο Λευκός Οίκος έχει τοποθετήσει νέες πλάκες κατά μήκος της «Προεδρικής Λεωφόρου της Δόξας» (Presidential Walk of Fame), με περιγραφές των πρώην Αμερικανών προέδρων, συχνά γραμμένες στο ύφος των αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στα social media — με ύβρεις, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και τυχαία χρήση κεφαλαίων γραμμάτων.

Μια πλάκα στην αρχή του διαδρόμου με τα πορτρέτα, έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι η «Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας» «σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και αφιερώθηκε» από τον Τραμπ «ως φόρος τιμής στους προηγούμενους Προέδρους, καλούς, κακούς και κάπου στη μέση, που υπηρέτησαν τη Χώρα μας και θυσίασαν τόσα πολλά για να το κάνουν».

Η περιγραφή του ίδιου του Τραμπ εξυμνεί τη νίκη του το 2024, αναφέροντας ότι ξεπέρασε την «άνευ προηγουμένου εργαλειοποίηση των διωκτικών αρχών εναντίον του», καθώς και «δύο απόπειρες δολοφονίας».

Παράλληλα, δηλώνει ότι ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 11 μήνες, έχει «εκπληρώσει» την υπόσχεσή του κατά την ορκωμοσία να εγκαινιάσει τη «Χρυσή Εποχή της Αμερικής», επικαλούμενος τους ισχυρισμούς του περί τερματισμού πολέμων, ασφάλισης των συνόρων και απέλασης φερόμενων ως μελών συμμοριών.

Η περιγραφή του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκπροσωπείται με φωτογραφία ενός autopen, εμπεριέχει γνωστά παράπονα του Τραμπ. «Ο Sleepy Joe Biden ήταν, μακράν, ο χειρότερος Πρόεδρος στην αμερικανική Ιστορία. Ανέλαβε καθήκοντα ως αποτέλεσμα της πιο διεφθαρμένης Εκλογής που έχει δει ποτέ η χώρα και επέβλεψε μια σειρά άνευ προηγουμένου καταστροφών που έφεραν το Έθνος μας στο χείλος της καταστροφής», αναφέρει μέρος της πλάκας. «Αλλά παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος Τραμπ θα επανεκλεγόταν με συντριπτική νίκη και θα ΕΣΩΖΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Η περιγραφή του Τζο Μπάιντεν/ Φωτογραφία: Χ

Αντίστοιχες περιγραφές έχουν και άλλοι πρόεδροι, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Ο Barack Hussein Obama ήταν ο πρώτος μαύρος Πρόεδρος, οργανωτής κοινοτήτων, γερουσιαστής μίας θητείας από το Ιλινόι και μία από τις πιο διχαστικές πολιτικές φιγούρες στην αμερικανική Ιστορία», αναφέρεται στην πλάκα.

Το πορτρέτο και η περιγραφή του Μπαράκ Ομπάμα/Φωτογραφία: X

Η περιγραφή του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον αναφέρει πολιτικές επιτυχίες, αλλά επισημαίνει και την ήττα της υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον από τον Τραμπ το 2016. «Το 2016, η σύζυγος του Προέδρου Κλίντον, Χίλαρι, έχασε την Προεδρία από τον Πρόεδρο Donald J. Trump!»

Το πορτρέτο και η περιγραφή του Μπιλ Κλίντον/Φωτογραφία: X

«Οι πλάκες αποτελούν εύγλωττες περιγραφές κάθε Προέδρου και της κληρονομιάς που άφησε πίσω του. Ως μελετητής της Ιστορίας, πολλές γράφτηκαν απευθείας από τον ίδιο τον Πρόεδρο», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε για το ποιος χρηματοδοτεί τις πλάκες.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Η κριτική δεν περιορίζεται στους Δημοκρατικούς. Η πλάκα του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους τον επικρίνει για τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. «Ο Πρόεδρος Μπους δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά ξεκίνησε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, και οι δύο εκ των οποίων δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εγκαινίασε το President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) — χωρίς να σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε νωρίτερα φέτος μέρος της χρηματοδότησής του. Ορισμένες περιγραφές παλαιότερων προέδρων εμφανίζονται λιγότερο πολιτικοποιημένες.

Για τον πρώην πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι σημειώνεται ότι ήταν ο πρώτος καθολικός που εξελέγη πρόεδρος, καθώς και ορισμένοι από τους διπλωματικούς του χειρισμούς.

Με πληροφορίες από CNN