ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ πρόσθεσε αιχμηρές περιγραφές κάτω από τα πορτρέτα των προκατόχων του στην «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας»

«Οι πλάκες αποτελούν εύγλωττες περιγραφές κάθε Προέδρου και της κληρονομιάς που άφησε πίσω του», ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου

The LiFO team
The LiFO team
Ο Τραμπ Facebook Twitter
0

Ο Λευκός Οίκος έχει τοποθετήσει νέες πλάκες κατά μήκος της «Προεδρικής Λεωφόρου της Δόξας» (Presidential Walk of Fame), με περιγραφές των πρώην Αμερικανών προέδρων, συχνά γραμμένες στο ύφος των αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στα social media — με ύβρεις, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και τυχαία χρήση κεφαλαίων γραμμάτων.

Μια πλάκα στην αρχή του διαδρόμου με τα πορτρέτα, έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι η «Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας» «σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και αφιερώθηκε» από τον Τραμπ «ως φόρος τιμής στους προηγούμενους Προέδρους, καλούς, κακούς και κάπου στη μέση, που υπηρέτησαν τη Χώρα μας και θυσίασαν τόσα πολλά για να το κάνουν».

Η περιγραφή του ίδιου του Τραμπ εξυμνεί τη νίκη του το 2024, αναφέροντας ότι ξεπέρασε την «άνευ προηγουμένου εργαλειοποίηση των διωκτικών αρχών εναντίον του», καθώς και «δύο απόπειρες δολοφονίας».

Παράλληλα, δηλώνει ότι ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 11 μήνες, έχει «εκπληρώσει» την υπόσχεσή του κατά την ορκωμοσία να εγκαινιάσει τη «Χρυσή Εποχή της Αμερικής», επικαλούμενος τους ισχυρισμούς του περί τερματισμού πολέμων, ασφάλισης των συνόρων και απέλασης φερόμενων ως μελών συμμοριών.

Η περιγραφή του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκπροσωπείται με φωτογραφία ενός autopen, εμπεριέχει γνωστά παράπονα του Τραμπ. «Ο Sleepy Joe Biden ήταν, μακράν, ο χειρότερος Πρόεδρος στην αμερικανική Ιστορία. Ανέλαβε καθήκοντα ως αποτέλεσμα της πιο διεφθαρμένης Εκλογής που έχει δει ποτέ η χώρα και επέβλεψε μια σειρά άνευ προηγουμένου καταστροφών που έφεραν το Έθνος μας στο χείλος της καταστροφής», αναφέρει μέρος της πλάκας. «Αλλά παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος Τραμπ θα επανεκλεγόταν με συντριπτική νίκη και θα ΕΣΩΖΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Ο Τραμπ Facebook Twitter
Η περιγραφή του Τζο Μπάιντεν/ Φωτογραφία: Χ

Αντίστοιχες περιγραφές έχουν και άλλοι πρόεδροι, όπως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Ο Barack Hussein Obama ήταν ο πρώτος μαύρος Πρόεδρος, οργανωτής κοινοτήτων, γερουσιαστής μίας θητείας από το Ιλινόι και μία από τις πιο διχαστικές πολιτικές φιγούρες στην αμερικανική Ιστορία», αναφέρεται στην πλάκα.

Ο Τραμπ Facebook Twitter
Το πορτρέτο και η περιγραφή του Μπαράκ Ομπάμα/Φωτογραφία: X

Η περιγραφή του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον αναφέρει πολιτικές επιτυχίες, αλλά επισημαίνει και την ήττα της υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον από τον Τραμπ το 2016. «Το 2016, η σύζυγος του Προέδρου Κλίντον, Χίλαρι, έχασε την Προεδρία από τον Πρόεδρο Donald J. Trump!»

Ο Τραμπ Facebook Twitter
Το πορτρέτο και η περιγραφή του Μπιλ Κλίντον/Φωτογραφία: X

«Οι πλάκες αποτελούν εύγλωττες περιγραφές κάθε Προέδρου και της κληρονομιάς που άφησε πίσω του. Ως μελετητής της Ιστορίας, πολλές γράφτηκαν απευθείας από τον ίδιο τον Πρόεδρο», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε για το ποιος χρηματοδοτεί τις πλάκες.

Η κριτική δεν περιορίζεται στους Δημοκρατικούς. Η πλάκα του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους τον επικρίνει για τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. «Ο Πρόεδρος Μπους δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά ξεκίνησε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, και οι δύο εκ των οποίων δεν θα έπρεπε να είχαν συμβεί».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εγκαινίασε το President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) — χωρίς να σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε νωρίτερα φέτος μέρος της χρηματοδότησής του. Ορισμένες περιγραφές παλαιότερων προέδρων εμφανίζονται λιγότερο πολιτικοποιημένες.

Για τον πρώην πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι σημειώνεται ότι ήταν ο πρώτος καθολικός που εξελέγη πρόεδρος, καθώς και ορισμένοι από τους διπλωματικούς του χειρισμούς.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

O Τραμπ έφτιαξε μια «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Διεθνή / O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέοι νόμοι κατά της ρητορικής μίσους μετά την τραγωδία στην παραλία Μπόντι

Διεθνή / Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέοι νόμοι κατά της ρητορικής μίσους μετά την τραγωδία στην παραλία Μπόντι

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοινώνει νέους νόμους κατά της ρητορικής μίσους, παραδεχόμενος ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα πριν από τη σφοδρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της χώρας
THE LIFO TEAM
O Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα για να περηφανευτεί για τον εαυτό του και να αποδώσει ευθύνες στον Μπάιντεν

Διεθνή / O Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα για να αποδώσει ευθύνες στον Μπάιντεν και να περηφανευτεί για τον εαυτό του

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε καμία νέα πρόταση για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής στις ΗΠΑ, αντ' αυτού τα έβαλε με τους μετανάστες και τους τρανς
THE LIFO TEAM
Rob και Michele Reiner: Ο λόγος που ο γιος τους μπορεί να αντιμετωπίσει θανατική ποινή

Διεθνή / Rob και Michele Reiner: Ο λόγος που ο γιος τους μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και θανατική ποινή

Οι δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού περιλαμβάνουν έναν επιβαρυντικό παράγοντα, που σημαίνει ότι αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί η αυστηρότερη δυνατή ποινή
THE LIFO TEAM
 
 