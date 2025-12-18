ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Το πρόσωπο «έκπληξη» που τους συνόδευσε στο χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά

«Είναι μαζί τους από τότε που ο πρίγκιπας Τζορτζ ήταν 8 μηνών, όμως ο φωτογραφικός φακός την έχει εντοπίσει ελάχιστες φορές»

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΝΤΑΝΤΑ
Ποιο είναι το πρόσωπο «έκπληξη» που συνόδευσε την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε βασιλικό γεύμα στο Παλάτι / φωτ αρχείου: EPA
Την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ συνόδευσε «ένα ξεχωριστό πρόσωπο» στο χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά Κάρολου στο Μπάκιγχαμ Παλάς, σχολιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το πρόσωπο που απασχόλησε φωτογράφους και περιγράφεται ως «έκπληξη» από δημοσιεύματα, είναι η νταντά των παιδιών του πριγκιπικού ζεύγους, Μαρία Τερέζα Τουρριόν Μποράλο.

Στις 16 Δεκεμβρίου, η Μποράλο εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου που οδηγούσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με την πριγκίπισσα Σάρλοτ στο κάθισμα του συνοδηγού. Την Τρίτη η οικογένεια συγκεντρώθηκε για το χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά στο παλάτι, όπου ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκαν με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 7 ετών.

«Ήταν μια σπάνια εμφάνιση για τη νταντά της οικογένειας, η οποία είναι μαζί τους από τότε που ο πρίγκιπας Τζορτζ ήταν 8 μηνών και προηγουμένως ζούσε μαζί τους στο παλάτι του Κένσινγκτον», σχολίασε το περιοδικό People.

«Η Μαρία αγαπάει πολύ τα παιδιά. Μπορεί να είναι αυστηρή και σκληρή, αλλά είναι επίσης πολύ στοργική και τρυφερή μαζί τους», έχει δηλώσει στο παρελθόν, πηγή στο περιοδικό.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Μαρία Τερέζα Τουρριόν Μποράλο και η πριγκίπισσα Σάρλοτ στον δρόμο προς το χριστουγεννιάτικο γεύμα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 16 Δεκεμβρίου 2025. (Φωτογραφία: Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Η Μποράλο βρισκόταν κοντά στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις κατά τη διάρκεια πολλών βασιλικών εκδηλώσεων όλα αυτά τα χρόνια, από την παρέλαση Trooping the Colour μέχρι βασιλικές περιοδείες και γάμους. Ωστόσο, ελάχιστες φορές την «εντόπιζε» ο φωτογραφικός φακός.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Η νταντά των παιδιών τους, Μαρία

Η Μποράλο γεννήθηκε στην Ισπανία και είναι απόφοιτος του ελίτ Norland College, το οποίο αυτοπροβάλλεται ως το μοναδικό ίδρυμα όπου οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο στην προσχολική εκπαίδευση παράλληλα με το δίπλωμα Norland που βασίζεται στις δεξιότητες. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές αποκτούν ένα εύρος γνώσεων, από την ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου και τις πρώτες βοήθειες έως τις τεχνικές αποφυγής συγκρούσεων κατά την οδήγηση, γεγονός που τους έχει χαρίσει το παρατσούκλι «Η Μαίρη Πόπινς συναντά τον Τζέιμς Μποντ».

Οι Norland Nannies φορούν επίσης τη στολή του κολεγίου, την οποία σχεδίασε η ιδρύτρια Emily Ward μετά την ίδρυση του σχολείου το 1892 «για να διασφαλίσει ότι οι απόφοιτοι θα αναγνωρίζονται ως επαγγελματίες με τα δικά τους δικαιώματα, όπως οι επαγγελματίες νοσοκόμες», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κολεγίου.

Η Μποράλο έχει φορέσει τη στολή σε δημόσιες εμφανίσεις με τη βασιλική οικογένεια στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της βάπτισης της πριγκίπισσας Σάρλοτ το 2015.

Με πληροφορίες από People

