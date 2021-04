Βίντεο κατέγραψε την δραματική στιγμή της διάσωσης ενός παιδιού που είχε πέσει στις ράγες του τρένου.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιεύτηκε στο Twitter από το υπουργείο Σιδηροδρόμων της Ινδίας, δείχνει έναν υπάλληλο στο σταθμό Vangani της Βομβάης να τρέχει για να σώσει το παιδί, ενώ το τρένο καταφτάνει με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος τους.

Ο υπάλληλος του σιδηροδρομικού σταθμού σηκώνει το παιδί από τις ράγες λίγο πριν τους χτυπήσει το τρένο.

Το υπουργείο εξήρε τα αντανακλαστικά του Mayur Shelkhe, τον οποίο χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «καλό Σαμαρείτη». «Μπράβο για το παραδειγματικό θάρρος και την αφοσίωση στο καθήκον», σημείωσαν στο μήνυμα.

Δείτε το βίντεο:

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0