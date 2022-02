Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως κάποια από τα στρατεύματα που έχουν σταθμεύσει εδώ και εβδομάδας στα σύνορα με την Ουκρανία, επιστρέφουν στις βάσεις τους μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων.



Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, τα μεγάλης κλίμακας γυμνάσια στη χώρα θα συνεχιστούν.



Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κονατσένκοφ, κάποιες μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας ολοκλήρωσαν τις ασκήσεις τους στην περιοχή και άρχισαν να επιστρέφουν στις βάσεις τους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Financial Times στη Μόσχα, οι αγορές εκλαμβάνουν την απόσυρση αυτή στρατευμάτων ως ένδειξη αποκλιμάκωσης. Για άλλους αναλυτές, ωστόσο, είναι εξαιρετικά νωρίς για επιβεβαιώσουν πως πρόκειται πράγματι για μια αλλαγή στάσης τής Μόσχας.

Russia is pulling back troops from its southern and western military districts – the Ukrainian border, in other words – after completing “exercises,” the defense ministry says.



Could this be de-escalation, as Putin hinted with Lavrov and Shoigu? Currency markets think so pic.twitter.com/sGuNLSm7DT