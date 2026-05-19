Φωτιά στο Λος Άντζελες: Εξαπλώνεται «επικίνδυνα γρήγορα»

Κινητοποιήθηκαν 200 πυροσβέστες και εννιά εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες, Δευτέρα 18/5, σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.

Η φωτιά «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή για εσπευσμένη απομάκρυνση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.

«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

 
 
 
