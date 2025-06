Ιράν: Ο νικητής του Χρυσού Φοίνικα, Τζαφάρ Παναχί, ζητά την πτώση του καθεστώτος

Ο καταξιωμένος Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος πρόσφατα βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την ταινία «It Was Just an Accident», ανάρτησε ένα ηχηρό μήνυμα στο Instagram καλώντας για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ, αλλά και για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Στην ανάρτηση, ο Παναχί καταδικάζει τις στρατιωτικές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και απευθύνει έκκληση προς τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσουν άμεση παύση των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων. «Η μόνη λύση είναι η διάλυση του σημερινού καθεστώτος και η εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής, υπόλογης κυβέρνησης», γράφει χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν διαθέτει την ισχύ για να διαχειρίζεται κρίσεις»

Παράλληλα, ζητά να διεξαχθεί διεθνής δίκη για τα «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν αναιρεί τα εγκλήματα και την καταπίεση που έχει ασκήσει επί δεκαετίες το ιρανικό καθεστώς στους ίδιους του τους πολίτες. «Η κυβέρνηση αυτή δεν διαθέτει ούτε την ισχύ, ούτε τη βούληση, ούτε τη νομιμοποίηση για να διοικεί ή να διαχειρίζεται κρίσεις», επισημαίνει.

Ο 64χρονος Παναχί έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν για την αντιπολιτευτική του στάση και του έχει απαγορευτεί η ενασχόληση με τον κινηματογράφο. Παρά τις απειλές, επέστρεψε πρόσφατα στο Ιράν μετά τη νίκη του στις Κάννες και έγινε δεκτός από υποστηρικτές του στο αεροδρόμιο, όπου ακούστηκε το σύνθημα «γυναίκα, ζωή, ελευθερία».

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Τζαφάρ Παναχί: Ελεύθερος υπό όρους μετά από επτά μήνες ο βραβευμένος σκηνοθέτης