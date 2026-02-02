Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος του οσκαρικού «It Was Just an Accident» 

Ο Ιρανός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεχντί Μαχμουντιάν συνελήφθη στην Τεχεράνη, λίγες εβδομάδες πριν από την τελετή των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου.

Ο Μαχμουντιάν συμμετείχε στη συγγραφή της ταινίας «It Was Just an Accident», η οποία είναι υποψήφια για Οσκαρ διεθνούς ταινίας και σεναρίου.

Η σύλληψή του έγινε το Σάββατο, αφού υπέγραψε κείμενο που κατηγορεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ως τον βασικό υπεύθυνο για την αιματοχυσία των τελευταίων εβδομάδων και συνολικά για την καταστολή. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο, αλλά «τη δομή καταπίεσης του καθεστώτος».

Σύμφωνα με τον Guardian, έχουν συλληφθεί ακόμη δύο από τους 17 που υπέγραψαν το κείμενο. Πρόκειται για τη Βίντα Ραμπανί και τον Αμπντουλάχ Μομενί. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις κατηγορίες σε βάρος όσων κρατούνται.

Η ταινία, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2025, ακολουθεί μια ομάδα πρώην πολιτικών κρατουμένων. Οι ήρωες προσπαθούν να αποφασίσουν αν θα πάρουν εκδίκηση από έναν άνδρα που πιστεύουν ότι τους βασάνισε στη φυλακή.

Ο Μαχμουντιαν είναι γνωστός κυρίως ως δημοσιογράφος και ακτιβιστής. Στη φυλακή γνώρισε τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζαφάρ Παναχί. Σε δήλωση που μεταφέρθηκε από τον Guardian, ο Παναχί περιγράφει τον Μαχμουντιαν ως άνθρωπο με ήρεμη στάση και ισχυρή αίσθηση ευθύνης απέναντι στους άλλους κρατούμενους, λέγοντας ότι βοηθούσε όσους έφταναν για πρώτη φορά, με βασικά είδη αλλά και με λόγια στήριξης.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Παναχί τον κάλεσε να δουλέψει πάνω στους διαλόγους του σεναρίου, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τα χρόνια κράτησής του.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε από το Martyrs Foundation, οι νεκροί είναι 3.117, αριθμός που περιλαμβάνει και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Δίκτυα επαγγελματιών υγείας μέσα και έξω από τη χώρα εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να ξεπερνά τις 30.000.

