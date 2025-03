Το White Lotus «το παράκανε!»: Κορυφαίο πανεπιστήμιο καταγγέλλει τη δημοφιλή σειρά

Η τρίτη σεζόν της σειράς «The White Lotus» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με το κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο Duke να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκεια του επειδή δύο χαρακτήρες της σειράς είναι απόφοιτοί του.

Η δημοφιλής σειρά, η οποία θα συνεχιστεί και για τέταρτη σεζόν, ακολουθεί, τις ζωές πλούσιων επισκεπτών και εργαζομένων σε ένα πολυτελές θέρετρο. Στην τρίτη σεζόν, ο Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ, γιος του Αυστριακού αστέρα του Χόλιγουντ, υποδύεται τον χαρακτήρα Πάξον, ενώ ο Βρετανός ηθοποιός Τζέισον Άιζακς πρωταγωνιστεί ως Τίμοθι, ο πατέρας της οικογένειας. Αμφότεροι οι δύο χαρακτήρες είναι απόφοιτοι του πανεπιστημίου του Duke, με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, αν και δεν αποτελεί μέλος της φημισμένης «Ivy Leage».

Σημείωση: Το άρθρο εμπεριέχει spoilers για την τρίτη σεζόν του «White Lotus»

Στα τελευταία επεισόδια, ο Σάξον φιλάει τον μικρότερο αδελφό του και οι δυο τους συμμετέχουν σε ένα τρίο. Ο Τίμοθι, ο οποίος ερευνάται από το FBI για ξέπλυμα χρήματος, κάνει αυτοκτονικές σκέψεις και σε μία σκηνή φαίνεται να κρατάει ένα όπλο στο κεφάλι του, ενώ φοράει ένα μπλουζάκι που κοσμεί το λογότυπο του Duke.

Ο Φρανκ Τρεμπλ, αντιπρόεδρος του Duke για την επικοινωνία, το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις, δήλωσε στο Bloomberg ότι το πανεπιστήμιο δεν ενέκρινε τη χρήση του λογότυπού του, ιδιαίτερα στη σκηνή όπου ο Τίμοθι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

«Το ''White Lotus'' όχι μόνο χρησιμοποιεί το λογότυπό μας χωρίς άδεια, αλλά κατά την άποψή μας το χρησιμοποιεί σε εικόνες που είναι ανησυχητικές, δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας ή το ποιοι είμαστε και απλά το παρατραβάει», δήλωσε ο Τραμπλ. «Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στις πανεπιστημιουπόλεις. Καθώς οι εικόνες από την εκπομπή μοιράζονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούμε το εμπορικό μας σήμα για να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια».

Ο Τραμπλ είπε επίσης στους New York Times: «Το Duke εκτιμά την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργική αφήγηση ιστοριών, αλλά το να φορούν οι χαρακτήρες σε περίοπτη θέση ρούχα που φέρουν τα ομοσπονδιακά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του Duke δημιουργεί σύγχυση και υποδηλώνει λανθασμένα μια έγκριση ή σύνδεση, ενώ δεν υπάρχει».

Η εικόνα του Τίμοθι που κρατάει το όπλο στο κεφάλι του έχει γίνει meme ενόψει του March Madness, του εθνικού πρωταθλήματος κολεγιακού μπάσκετ των ΗΠΑ, με το Duke να θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Στο X, ένας χρήστης έγραψε ότι θα είναι «το meme όλων των εποχών» αν το Duke χάσει, σε μια ανάρτηση η οποία έγινε viral, με τον λογαριασμό του πανεπιστημίου στην πλατφόρμα να απαντάει ότι «κάποιες εικόνες το παρακάνουν».

Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσο το πανεπιστημιακό ίδρυμα μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται στη σειρά. Η Τζιν Φρόουμερ, καθηγήτρια που ειδικεύεται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, δήλωσε στους New York Times ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα για καλλιτεχνικούς και εκφραστικούς σκοπούς βάσει της πρώτης τροπολογίας του αμερικανικού συντάγματος.

