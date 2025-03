White Lotus: Όλοι μιλούν σήμερα για τον αποκαλυπτικό queer μονόλογο του Sam Rockwell

Αν παρακολουθείς το White Lotus, την πετυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά του HBO, σίγουρα ξέρεις πως το τελευταίο επεισόδιο (αυτό που παίχτηκε στην Ελλάδα χθες στις 17 Μάρτη) ήταν το πιο ακραίο στην ιστορία της σειράς.

Αυτό το επεισόδιο είχε τα πάντα, από ένα φιλί ανάμεσα σε δύο αδέλφια μέχρι την εξαιρετική, μακρόσυρτη ομιλία της Parker Posey με προφορά από τον αμερικανικό Νότο. Στα σόσιαλ, ωστόσο, σήμερα όλοι μιλούν για τον μονόλογο ενός νέου χαρακτήρα, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος με Όσκαρ Sam Rockwell.

Όλα ξεκινούν όταν ο Rick (Walton Goggins) φεύγει από το ξενοδοχείο όπου διαμένει για να πάει στη Μπανγκόγκ με σκοπό να συναντήσει τον άνδρα που ισχυρίζεται πως σκότωσε τον πατέρα του, και πετυχαίνει έναν παλιό φίλο σ’ ένα εστιατόριο. Όταν αυτός ο φίλος (Sam Rockwell) παραγγέλνει τσάι αντί για ποτό, ο Rick, έκπληκτος, συνειδητοποιεί πως ο φίλος του έχει να πιεί αλκοόλ σχεδόν έναν χρόνο και πως έχει γίνει Βουδιστής.

Τότε, ο Rockwell, μ’ έναν συγκλονιστικό μονόλογο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους μετακόμισε στην Ταϊλάνδη και πώς βρήκε την πίστη του.

