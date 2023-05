Η Wagner αποχωρεί από το Μπαχμούτ- Έξαλλος ο Πριγκόζιν, «πού είναι τα πυρομαχικά;»

Αποχωρούν τα στρατεύματα της Wagner από το Μπαχμούτ στην Ουκρανία στις 10 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο ιδρυτής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Συγκεκριμένα, τα στρατεύματα που ελέγχει η Wagner θα αποχωρήσουν από το σημείο, επιρρίπτοντας ευθύνες στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, καθώς «δεν δίνει αρκετά πυρομαχικά στην ομάδα και χάνονται πολλοί στρατιώτες στη μάχη»

Οι δυνάμεις της Wagner θα παραδώσουν τις θέσεις τους στις δυνάμεις των τακτικών ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ξεσπά εναντίον του Ρώσου υπουργού Άμυνας, εξαπολύοντας κατάρες και βρισιές. Στο βίντεο καταγράφονται οι νεκροί μισθοφόροι της Wagner.

«Αυτοί είναι οι άνδρες της Βάγκνερ που σκοτώθηκαν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα ζεστό! Κατέγραψέ τους όλους» ακούγεται να λέει ο Πριγκόζιν στο ξεκίνημα του βίντεο, με την κάμερα νε εστιάζει στις σορούς.

«Έχουμε 70% έλλειψη σε πυρομαχικά. Σοιγκού! Γκεράσιμοφ! Πού είναι τα γ....α τα πυρομαχικά;» αναρωτιέται ο Πριγκόζιν.

«Εσείς τα κτήνη συχνάζετε σε ακριβά κλαμπ. Τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη ζωή και ανεβάζουν βίντεο στο YouTube. Νομίζετε ότι είστε τα αφεντικά σε αυτή τη ζωή και ότι μπορείτε να ελέγχετε τις μοίρες των ανθρώπων; Νομίζετε ότι έχετε δικαίωμα να ελέγχετε τα αποθέματα των πυρομαχικών;» συμπληρώνει.

«Αυτοί οι άνδρες ήρθαν εδώ ως εθελοντές και πεθαίνουν για να μπορείτε εσείς να κάθεστε στα πολυτελή γραφεία σας. Είναι οι πατεράδες κάποιου. Είναι οι γιοι κάποιου. Και αυτά τα καθάρματα που δεν μας δίνουν τα πυρομαχικά θα φάνε τα σωθικά τους στην κόλαση», καταλήγει.

Το βίντεο αναδημοσίευσε στο Twitter ο Ουκρανός σύμβουλος ασφαλείας, Άντον Γερασένκο.

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.



He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n