Viral το λιοντάρι με τη χαίτη - «καπελάκι»: «Σαν τον Μπρους Λι» - Επικρίσεις στους φροντιστές του

Λιονταρίσια χαίτη με... φράντζα; Κι όμως, η ασυνήθιστη «κόμη» ενός λευκού λιονταριού στο ζωολογικό κήπο της Γκουανγκζού της Κίνας το έκανε viral στα social media.

Επισκέπτρια του ζωολογικού κήπου κατέγραψε, σε επίσκεψή του στις 28 Μαΐου, το λιοντάρι, ποστάροντας τις στην σελίδα της. Πολύ σύντομα, οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν πως η εμφάνιση του λιονταριού δεν θα μπορούσε παρά να είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, κουρέματος ή χτενίσματος δηλαδή, «δείχνοντας» μάλιστα ως υπαίτιους τους φροντιστές του ζώου.

Ο ζωολογικός κήπος αναγκάστηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος, ανακοινώνοντας στο κινέζικο μέσο ενημέρωσης Guangdong πως δε χτενίζει κανείς από τους φροντιστές το λευκό λιοντάρι και πως το πανέμορφο αιλουροειδές «φροντίζει μόνο του τη χαίτη του, οι φροντιστές δε θα τολμούσαν να ασχοληθούν».

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου αποδίδουν την κόμη του λιονταριού στην υγρασία της περιοχής.

Do you think this lion’s haircut resembles Bruce Lee’s? A #lion🦁 from Guangzhou Zoo in #China with a strange hairstyle went viral on Chinese social media this week. Many Chinese netizens suspected that the zookeepers secretly changed the lion’s hairstyle with humor.#BruceLee pic.twitter.com/IIGbf8tcxR