Village People: «Το YMCA δεν είναι γκέι τραγούδι», λέει ο στιχουργός του - Το ευχαριστώ στον Tραμπ που το έκανε Viral

Αν νομίζατε ότι το YMCA των Village People ήταν ένας γκέι ύμνος, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, καθώς σύμφωνα με τον Victor Willis, ο οποίος έγραψε τους στίχους, το διάσημο τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου ετεροφυλόφιλο και σύμφωνα με τον ίδιο όποιος υπονοεί το αντίθετο θα πρέπει να «βγάλει το μυαλό του από το βούρκο».

«Τον Ιανουάριο του 2025», πρόσθεσε ο Willis στο Facebook, «η σύζυγός μου θα αρχίσει να μηνύει κάθε ειδησεογραφικό οργανισμό που αναφέρεται ψευδώς στο YMCA, είτε στους τίτλους του είτε υπαινίσσεται στη βάση του ρεπορτάζ, ότι το YMCA είναι κατά κάποιο τρόπο ένας γκέι ύμνος».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ντόναλντ Τραμπ: Ο πανηγυρικός χορός του με το YMCA μετά τον εκλογικό θρίαμβο

Το YMCA εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Village People, «Cruisin». Ήταν μια διεθνής επιτυχία, φτάνοντας στο Νο1 σε 17 χώρες κατά την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 1978. Ένα πολύ αγαπημένο βασικό κομμάτι σε αθλητικές εκδηλώσεις, γαμήλιες δεξιώσεις και φοιτητικές ντίσκο, έχει πουλήσει 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2020 διατηρήθηκε για τις επόμενες γενιές από το National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ ως «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντικό» και εισήχθη στο Grammy Hall of Fame. Την ίδια χρονιά, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να το παίζει στις συγκεντρώσεις του, και από τότε το κάνει με συνέπεια, χορεύοντας συχνά με αυτό και με μια άλλη επιτυχία των Village People, το Macho Man. Ενώ οι περισσότεροι μουσικοί αντέδρασαν με τρόμο στο γεγονός ότι ο Trump χρησιμοποίησε τα τραγούδια τους, ο Willis λέει ότι το YMCA «ωφελήθηκε πολύ».

Ο Willis δήλωσε στο Facebook: «Τα οικονομικά οφέλη ήταν μεγάλα. Η YMCA εκτιμάται ότι έχει εισπράξει αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τη συνεχή χρήση του τραγουδιού από τον εκλεγμένο πρόεδρο. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που επέτρεψα στον εκλεγμένο πρόεδρο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το YMCA. Και τον ευχαριστώ που επέλεξε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι μου».

Donald Trump finished his speech and did a victory dance to the song Y.M.C.A. by the band Village People pic.twitter.com/xmevts0PXM — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024

Παλαιότερα είχε θεωρηθεί ότι οι στίχοι του YMCA συμβούλευαν τους νεαρούς άνδρες που ήταν νέοι σε μια μεγάλη πόλη να κατευθυνθούν στον ομώνυμο ξενώνα ανδρών και στο γυμναστήριο, όπου θα μπορούσαν να βρουν γκέι φίλους. Ωστόσο, ο Willis έγραψε ότι ο στίχος «You can hang out with all the boys» είναι «απλά η μαύρη αργκό της δεκαετίας του 1970 για τους μαύρους που κάνουν παρέα για σπορ, τζόγο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα γκέι σε αυτό».