Ντόναλντ Τραμπ: Ο πανηγυρικός χορός του με το YMCA μετά τον εκλογικό θρίαμβο 

Στους ρυθμούς του YMCA πανηγύρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον εκλογικό του θρίαμβο, χορεύοντας επί σκηνής, αμέσως μετά την ομιλία του το βράδυ των αμερικανικών εκλογών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του αργά τη νύχτα της Τρίτης, τοπική ώρα, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα - όπου θριάμβευσε και μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων. Αφού ευχαρίστησε τους πάντες για τη στήριξή τους, μίλησε για σπουδαίο επίτευγμα, για νίκη που δεν περίμενε κανείς - σε αυτό το εύρος - και για τους «υπέροχους» υποστηρικτές του, το έριξε στον χορό.

Donald Trump finished his speech and did a victory dance to the song Y.M.C.A. by the band Village People pic.twitter.com/xmevts0PXM