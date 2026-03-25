ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Usher: «Δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό για τον Diddy»

«Έχει παραποιηθεί η εικόνα του» είπε ο Usher για τον Diddy, σε δηλώσεις που αναμένεται να ξεσηκώσουν «θύελλα» αντιδράσεων

The LiFO team
USHER DIDDY Facebook Twitter
Οι δηλώσεις του Usher για τον Diddy που αναμένεται να φέρουν αντιδράσεις / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Usher «δεν έχει να πει τίποτα αρνητικό» για τον Sean Diddy Combs, όπως δήλωσε.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο «The Enterprise Zone» του Forbes, ο 47χρονος τραγουδιστής  μίλησε για τη δεκαετή σχέση του με τον 56χρονο άλλοτε μεγιστάνα της μουσικής, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών, μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Usher κλήθηκε να περιγράψει με μία λέξη τον Combs. Η απάντησή του ήταν: «Κληρονομιά».

Ο ίδιος εξήγησε ότι: «Σε πολλές περιπτώσεις, πιστεύω ότι ορισμένοι άνθρωποι διώκονται και ίσως δεν αναγνωρίζονται για το μεγαλείο που προσφέρουν. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω για τον Sean Combs, γιατί η δική μου εμπειρία δεν ήταν αυτή που είδε ο κόσμος και δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο έχει παραποιηθεί η εικόνα του».

Το σχόλιο του Usher αναμένεται να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, αφού η «υπόθεση Diddy» έφερε στο φως πλήθος καταγγελιών εις βάρος του.

Η δίκη του Diddy

Η δίκη του Combs για το 2025 ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και κατά τη διάρκειά της κατέθεσαν 34 μάρτυρες που κατηγόρησαν τον ράπερ και παραγωγό για αδικήματα που κυμαίνονταν από διακίνηση ναρκωτικών έως σωματική κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση. Ένα βασικό αποδεικτικό βίντεο από το 2016 έδειχνε τον Combs να χτυπά βίαια την τότε σύντροφό του, την Casandra «Cassie» Ventura, την κύρια μάρτυρα της δίκης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του Combs παραδέχτηκαν το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας του, υπενθυμίζοντας στην ένορκη επιτροπή ότι ο Combs δεν κατηγορήθηκε για το συγκεκριμένο έγκλημα.

Με πληροφορίες από People
 

 
Tags

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

