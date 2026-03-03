ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Diddy: Θα αποφυλακιστεί νωρίτερα

Ο 56χρονος μουσικός εκτίει ποινή 50 μηνών

The LiFO team
The LiFO team
SEAN DIDDY COMBS Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Sean «Diddy» Combs θα αποφυλακιστεί πέντε εβδομάδες νωρίτερα, με τον μουσικό παραγωγό να αναμένεται πλέον να επιστρέφει σπίτι του έως τις 25 Απριλίου 2028, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών (Federal Bureau of Prisons).

Ο 56χρονος εκτίει αυτή τη στιγμή ποινή 50 μηνών για την καταδίκη του σε δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία.

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Combs έχει αλλάξει αρκετές φορές από τότε που μεταφέρθηκε στο Fort Dix - ένα ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα στο Νιού Τζέρσει - τον περασμένο Οκτώβριο. 

Αρχικά είχε οριστεί για τις 8 Μαΐου 2028, αλλά στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2025, μετατέθηκε για τις 4 Ιουνίου 2028, σύμφωνα με τον ιστότοπο της BOP.

Ο ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy βρίσκεται στη φυλακή από τον Σεπτέμβριο του 2024. Κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση, συνωμοσία εκβιασμού (racketeering) και διακίνηση με σκοπό την πορνεία. 

Οι φερόμενες πράξεις σχετίζονταν με τα λεγόμενα «freak-offs» που είχε με τις συντρόφους του — συμπεριλαμβανομένης της Κασάντρα «Κάσι» Βεντούρα — και με άνδρες συνοδούς.

Το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από μια δίκη που διήρκησε επτά εβδομάδες, κατά την οποία ο Diddy δήλωνε αθώος, απαλλάχτηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες. 

Αυτή τη στιγμή ασκεί έφεση κατά της ποινής του, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί και τον ίδιο τον νόμο βάσει του οποίου καταδικάστηκε. Έχει προγραμματιστεί ακρόαση για τον Απρίλιο.

Στο μεταξύ, ο Diddy περνά τις ημέρες του εργαζόμενος στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησιού της φυλακής και έχει επίσης εγγραφεί σε ένα εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (RDAP), το οποίο, με την ολοκλήρωσή του, μπορεί να μειώσει την ποινή φυλάκισης έως και κατά έναν χρόνο. 

Με πληροφορίες από Rolling Stones

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Διεθνή / Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Το Εφετείο της Αγγλίας έκρινε ότι η συμφωνία που υποχρεώνει το Zaha Hadid Architects να διατηρεί το όνομα της ιδρύτριάς του και να καταβάλλει 6% των εσόδων του στο Zaha Hadid Foundation μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναδιαπραγμάτευση ή αλλαγή ονόματος.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Διεθνή / «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
Chet Hanks: «Free me» από την Κολομβία – Μπλόκο επιστροφής λόγω διαβατηρίου

Διεθνή / Ο Chet Hanks και το ελληνικό διαβατήριο που τον κράτησε στη Μεντεγίν

Ο Chet Hanks δήλωσε μέσω Instagram ότι παραμένει στην Κολομβία λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του. Ο 35χρονος ηθοποιός και ράπερ, γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson, εξήγησε ότι ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν είχε μαζί του το αμερικανικό, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή του στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
 
 