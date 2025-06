Uffizi Gallery: Επισκέπτης που έβγαζε σέλφι προκάλεσε ζημιά σε πίνακα του 18ου αιώνα

Περιορισμούς στις selfies εντός των αιθουσών της Γκαλερί Ουφίτσι της Φλωρεντίας σχεδιάζει να επιβάλει η διεύθυνση του μουσείου, μετά την πρόκληση ζημιάς σε πίνακα του 18ου αιώνα από επισκέπτη που προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία μιμούμενος τη στάση της απεικονιζόμενης μορφής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην έκθεση «Φλωρεντία και Ευρώπη: Τέχνες του 18ου αιώνα στο Ουφίτσι», όταν ένας τουρίστας επιχείρησε να φωτογραφηθεί μπροστά από πορτρέτο του Φερδινάνδου των Μεδίκων, Μεγάλου Πρίγκιπα της Τοσκάνης, έργο του Άντον Ντομένικο Γκαμπιάνι από το 1712. Σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, ο άνδρας φαίνεται να μιμείται τη στάση του πρίγκιπα και στη συνέχεια να σκοντάφτει προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω στον πίνακα και προκαλώντας ζημιά κοντά στη δεξιά μπότα του απεικονιζόμενου.

A male tourist accidentally damaged an 18th-century painting while taking photos at the Uffizi Gallery in Florence, Italy. The artwork is expected to be rehung after several days of repair. #UffiziGallery #Damage #Florence #Italy #Firenze #BreakingNews #HKeye pic.twitter.com/zfzcb35ZA9

Ο επισκέπτης φέρεται να έχασε την ισορροπία του πάνω σε προστατευτική πλατφόρμα που οριοθετούσε την απόσταση ασφαλείας από το έργο. Το πορτρέτο έχει αποσυρθεί από την έκθεση για αποκατάσταση, ενώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αίθουσα θα παραμείνει κλειστή έως τις 2 Ιουλίου. Η έκθεση πρόκειται να διαρκέσει έως τις 28 Νοεμβρίου.

🚨 Uffizi Gallery, Florence - Italy 🇮🇹



A tourist stumbled and crashed into a 1690 painting of Ferdinando de’ Medici by Nicoletto, damaging the artwork



He was trying to imitate the pose of the subject



The gallery’s director, exasperated, declared: “Enough with the selfies!” pic.twitter.com/chd3McrIce