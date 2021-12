Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου προσέφυγε η νομική ομάδα του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την έκδοσή του στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η αρραβωνιαστικιά του.

Στις 10 Δεκεμβρίου το Εφετείο ακύρωσε την απόφαση του Πρωτοδικείου το οποίο είχε απορρίψει την έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για τη δημοσιοποίηση χιλιάδων απόρρητων στρατιωτικών και διπλωματικών εγγράφων που αφορούσαν κυρίως τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο Ασάνζ διώκεται για κατασκοπεία και αν καταδικαστεί στις ΗΠΑ μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης έως και 175 ετών. Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια σοβαρότατη επίθεση εναντίον της ελευθερίας του Τύπου.

Η σύντροφος του Ασάνζ, Στέλλα Μόρις, ανέφερε μέσω του Twitter ότι σήμερα ασκήθηκε έφεση στην απόφαση έκδοσής του. Η Μόρις, που είναι δικηγόρος και μητέρα των δύο παιδιών του Ασάνζ, εξήγησε ότι η απόφαση για το αν θα εξεταστεί η υπόθεση από το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αναμένεται να εκδοθεί πριν από την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.

