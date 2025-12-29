Τζορτζ Κλούνεϊ: Ο λόγος που έλαβε τη γαλλική υπηκοότητα

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έλαβε τη γαλλική υπηκοότητα, μαζί με τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με επίσημο διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην κυβερνητική εφημερίδα της Γαλλίας.

Η δημοσίευση επιβεβαιώνει μια φιλοδοξία στην οποία είχε αναφερθεί ο ηθοποιός στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν είχε επαινέσει τους γαλλικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, που κρατούν την οικογένειά του μακριά από τους παπαράτσι.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμη κι αν παραμένω κακός σε αυτήν μετά από 400 ημέρες μαθημάτων», είχε δηλώσει τότε –στα αγγλικά– στο ραδιόφωνο RTL. «Εδώ δεν φωτογραφίζουν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις εισόδους των σχολείων. Αυτό είναι το νούμερο ένα για εμάς», είχε προσθέσει.

Ο πλέον διπλός υπήκοος ΗΠΑ–Γαλλίας διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με την Ευρώπη, οι οποίοι προϋπήρχαν του γάμου του το 2014 με τη σύζυγό του - Βρετανίδα δικηγόρο, Αμάλ.

Ο Κλούνεϊ διαθέτει κτήμα στην περιοχή της Λίμνης Κόμο στην Ιταλία, το οποίο αγόρασε το 2002, ενώ το ζευγάρι έχει επίσης αποκτήσει ένα ιστορικό αρχοντικό στην Αγγλία.

Το ακίνητό τους στη νότια Γαλλία –ένα πρώην οινοποιείο με την ονομασία Domaine du Canadel, κοντά στο χωριό Brignoles– αγοράστηκε το 2021.

Παράλληλα, διατηρούν ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και ένα ακίνητο στο Κεντάκι, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία δέκα χρόνια πούλησαν κατοικίες στο Λος Άντζελες και στο Μεξικό.

Το ζευγάρι είναι γονείς διδύμων, ηλικίας οκτώ ετών.

Ο Κλούνεϊ δήλωσε στο RTL ότι, παρότι η οικογένεια ταξιδεύει συχνά, το σπίτι τους στη Γαλλία «είναι το μέρος όπου είμαστε πιο ευτυχισμένοι».

Με πληροφορίες από Guardian