Βίντεο του Λευκού Οίκου με χαρακτήρες από ταινίες προωθεί «δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο»

Ένα προπαγανδιστικό βίντεο του Λευκού Οίκου που χρησιμοποιεί σκηνές από γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ και υπόσχεται «δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο» για το Ιράν περιλαμβάνει αποσπάσματα με ηθοποιούς από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά.

Το βίντεο διάρκειας 42 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X και προκάλεσε σχεδόν καθολικό χλευασμό στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ για ανωριμότητα, ενώ άλλοι παρομοίασαν τη στρατηγική της στα κοινωνικά δίκτυα με εκείνη των εφήβων χρηστών.

Η ακολουθία ξεκινά με σκηνή από την ταινία Iron Man 2. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, στον ρόλο του Τόνι Σταρκ, είναι ο πρώτος από μια σειρά χαρακτήρων δράσης που εμφανίζονται στο βίντεο. «Ξυπνήστε, ο μπαμπάς γύρισε», λέει, χτυπώντας παλαμάκια για να ενεργοποιήσει μια σειρά υπολογιστών.

Ο Ντάουνι Τζούνιορ είναι γνωστός επικριτής του Τραμπ και είχε συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία της Δημοκρατικής υποψήφιας Κάμαλα Χάρις πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στη συνέχεια εμφανίζονται δύο ακόμη ηθοποιοί: ο Ράσελ Κρόου στο Gladiator και ο Μελ Γκίμπσον στο Braveheart. Ο Κρόου έχει καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, ενώ ο Γκίμπσον είναι Αυστραλός, αν και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη πριν μετακομίσει παιδί στο Σίδνεϊ με την οικογένειά του.

Και οι δύο ταινίες βασίζονται σε ιστορίες όπου μικρές και φαινομενικά αδύναμες δυνάμεις αντιστέκονται σε ισχυρές αυτοκρατορικές δυνάμεις που επιχειρούν να τις υποτάξουν. Στο Braveheart, ο Γκίμπσον υποδύεται τον Σκωτσέζο αγωνιστή της ελευθερίας Γουίλιαμ Γουάλας, ο οποίος μάχεται ενάντια στον αγγλικό στρατό εισβολής.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Μετά από ένα σύντομο απόσπασμα του Τομ Κρουζ στον ρόλο του πιλότου Maverick από το Top Gun, εμφανίζεται ο επόμενος χαρακτήρας: ο Τζίμι ΜακΓκιλ, ένας δικηγόρος με αμφιλεγόμενη ηθική από τη σειρά Breaking Bad και το prequel της, Better Call Saul.

Ο χαρακτήρας, που υποδύεται ο Μπομπ Όντενκιρκ, είναι γνωστός για την υπεράσπιση του καθηγητή που μετατρέπεται σε παραγωγό μεθαμφεταμίνης, Γουόλτερ Γουάιτ. Ο ΜακΓκιλ εξελίσσεται στο alter ego του, Σολ Γκούντμαν, έναν αδίστακτο απατεώνα χωρίς ηθικούς φραγμούς. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είμαι ικανός να κάνω», φωνάζει στο μοντάζ του Λευκού Οίκου.

Ακολουθεί ο Κιάνου Ριβς, που γεννήθηκε στη Βηρυτό και είναι Καναδός πολίτης, να λέει «νομίζω ότι επέστρεψα», από την ταινία John Wick του 2014. Έπειτα εμφανίζεται ο Μπράιαν Κράνστον, που υποδύεται τον Γουόλτερ Γουάιτ στο Breaking Bad, λέγοντας την περίφημη ατάκα: «Εγώ είμαι ο κίνδυνος».

Ο Κράνστον, όπως και ο Ντάουνι Τζούνιορ, έχει ασκήσει δημόσια κριτική στον Τραμπ. Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2017 είχε δηλώσει ότι τον «απογοήτευσε» η εκλογή του, ενώ νωρίτερα τον είχε χαρακτηρίσει «έναν σεξπιρικό, τραγικοκωμικό χαρακτήρα». Το 2019, κατά την ομιλία του στα βραβεία Tony, επέκρινε επίσης τη «δημαγωγία» του Τραμπ.

Το υπόλοιπο βίντεο παρουσιάζει μια σειρά από ήρωες δράσης και χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, καθώς και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η ακολουθία κλείνει με τη φράση «flawless victory», από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών και ταινιών Mortal Kombat, πάνω από τη λεζάντα «The White House».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο σε προκλητικά οπτικά μέσα για να μεταφέρει τα μηνύματά της, ακολουθώντας τη συγκρουσιακή στρατηγική του ίδιου του προέδρου στα κοινωνικά δίκτυα, που συχνά περιλαμβάνει ειρωνεία, προσβολές και διαδικτυακό τρολάρισμα.

Τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, αλλοίωσε ψηφιακά φωτογραφία μιας γυναίκας που είχε συλληφθεί σε διαδήλωση για το μεταναστευτικό ώστε να φαίνεται ότι κλαίει.

Η κυβέρνηση έχει επίσης αξιοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε βίντεο και εικόνες για την παραγωγή υλικού που επικριτές αποκαλούν «slopaganda». Σε ένα τέτοιο βίντεο, τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσιαζόταν ο Τραμπ να πετά περιττώματα σε Αμερικανούς πολίτες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις «No Kings».

Δεν είναι σαφές αν ο Λευκός Οίκος εξασφάλισε άδεια για τη χρήση των αποσπασμάτων στο νέο βίντεο. Στο παρελθόν, πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και μουσικοί, όπως οι Abba, Beyoncé, Bruce Springsteen, George Harrison και οι Rolling Stones, έχουν διαμαρτυρηθεί όταν το έργο τους χρησιμοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Με πληροφορίες από Guardian