Ουκρανία: Η Ρωσία προετοιμάζει εαρινή επίθεση, δήλωσε ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε το Ντονέτσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας» δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον ίδιο από την πόλη Ντρουζκίβκα.

«Είναι σημαντικό που οι θέσεις μας είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς».

Με πληροφορίες από Reuters

