Κύπρος: Απέπλευσε από την Ιταλία η φρεγάτα Federico Martinengo

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η ιταλική φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο μέσα στο επόμενο 48ωρο

Η φρεγάτα Federico Martinengo/Φωτογραφία: X
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, απέπλευσε πριν από λίγο από τον Τάραντα, με προορισμό την Κύπρο, η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Federico Martinengo.

Αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες.

Στην Martinengo επιβαίνουν 160 μέλη του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και η Ρώμη συμμετέχει, με τον τρόπο αυτό, στην κοινή πρωτοβουλία για στήριξη και επίδειξη ουσιαστικής αλληλεγγύης προς την Κύπρο, την οποία ανέλαβε με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Η φρεγάτα Federico Martinengo φέρει πυραύλους αεράμυνας Aster-30 Samp. Αποτελεί μια από τις «φρεγάτες πολλαπλού ρόλου», οι οποίες είναι αποτέλεσμα ιταλογαλλικού προγράμματος συνεργασίας.

Διαθέτει, παράλληλα, πυροβόλο πλώρης 127/64 χιλιοστών και η καθέλκυσή της πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2017, στα ναυπηγία Fincantieri, έξω από την Γένοβα. Πέρυσι συμμετείχε στην ευρωπαϊκή αποστολή «Ασπίδες», στην Ερυθρά Θάλασσα, για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι.

Κύπρος: Η Ισπανία στέλνει το «Χριστόφορος Κολόμβος»

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η ισπανική φρεγάτα, σύμφωνα με το philenews.com, «Χριστόφορος Κολόμβος» F105- Cristóbal Colón στα ισπανικά- είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας την πιο σύγχρονη φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Corriere della Sera

