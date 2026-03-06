The Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να στοχοποιήσει αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες, προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, κάτι που αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμη μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει - έστω και έμμεσα - στον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει ότι η σύγκρουση που επεκτείνεται γρήγορα περιλαμβάνει πλέον έναν από τους βασικούς πυρηνικά εξοπλισμένους ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών με εξαιρετικές δυνατότητες συλλογής πληροφοριών.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Σάββατο, η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στο Ιράν τις τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι στην Washington Post, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια αρκετά εκτεταμένη προσπάθεια», δήλωσε ένας από αυτούς. Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Η έκταση της ρωσικής βοήθειας στόχευσης προς το Ιράν δεν είναι απολύτως σαφής. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει αμερικανικές δυνάμεις έχει ήδη μειωθεί, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη των συγκρούσεων.

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση ιρανικού drone την Κυριακή στο Κουβέιτ. Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drones και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ενώ παράλληλα η κοινή αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο Ιράν - συμπεριλαμβανομένων θέσεων βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικών μέσων και ηγετών της χώρας.

Δύο από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τη ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά την άμυνα του Ιράν, παρά τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Το Πεκίνο έχει επίσης καλέσει σε τερματισμό της σύγκρουσης.

Αναλυτές ανέφεραν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ταιριάζει με το μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, των ραντάρ και των προσωρινών κατασκευών, όπως αυτή στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν έξι στρατιωτικοί.

Ο σταθμός της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, χτυπήθηκε επίσης τις τελευταίες ημέρες.

Το Ιράν πραγματοποιεί «πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα», δήλωσε η Ντάρα Μάσικοτ, ειδικός στον ρωσικό στρατό στο Carnegie Endowment for International Peace.

«Το κάνουν με πολύ στοχευμένο τρόπο. Χτυπούν τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου», πρόσθεσε.

Το Ιράν διαθέτει μόνο λίγους στρατιωτικούς δορυφόρους και δεν έχει δικό του δορυφορικό δίκτυο, κάτι που σημαίνει ότι οι δορυφορικές εικόνες που θα μπορούσε να παρέχει η Ρωσία - με τις πολύ πιο εξελιγμένες διαστημικές δυνατότητές της - θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες, ειδικά αφού η Μόσχα έχει βελτιώσει τις δυνατότητες στόχευσης έπειτα από χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Η Νικόλ Γκραγιέφσκι, που μελετά τη συνεργασία Ιράν-Ρωσίας στο Harvard Kennedy School, δήλωσε ότι υπήρχε υψηλό επίπεδο «τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας» στα ιρανικά αντίποινα - τόσο στους στόχους που επέλεξε η Τεχεράνη όσο και στην ικανότητά της σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά την αμερικανική και συμμαχική αεράμυνα.

«Καταφέρνουν να διαπερνούν τα συστήματα αεράμυνας», είπε, σημειώνοντας ότι η ποιότητα των ιρανικών επιθέσεων φαίνεται να έχει βελτιωθεί ακόμη και σε σύγκριση με τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι.

Το Πεντάγωνο καταναλώνει γρήγορα τα αποθέματά του σε όπλα ακριβείας και αναχαιτιστές αεράμυνας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, κάτι που ενισχύει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε αν θα εγκρίνει την επιχείρηση.

Η βοήθεια της Ρωσίας αλλάζει το πλαίσιο της έμμεσης αντιπαράθεσης που εξελίσσεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Κατά τη διάρκεια εκείνου του πολέμου, αντίπαλοι των ΗΠΑ όπως το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα παρείχαν στη Ρωσία είτε άμεση στρατιωτική βοήθεια είτε υλική υποστήριξη στη βιομηχανία άμυνας της Μόσχας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν μοιραστεί πληροφορίες για ρωσικές θέσεις ώστε να βελτιώσουν τη στόχευση του Κιέβου.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε βοήθεια για την προστασία από ιρανικά drones και ότι το Κίεβο θα στείλει «ειδικούς» ως απάντηση.

Το Ιράν υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, παρέχοντας τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών drones που χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για να εξαντλήσουν την ουκρανική αεράμυνα.

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά τη βοήθεια που δίνουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Νομίζω ότι χάρηκαν που είχαν την ευκαιρία να ανταποδώσουν».

Η ποιότητα της ρωσικής συλλογής πληροφοριών δεν φτάνει εκείνη των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις καλύτερες στον κόσμο, πρόσθεσε.

Η εφημερίδα The Washington Post έχει αναφέρει ότι το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά οφέλη σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως υψηλότερα έσοδα από το πετρέλαιο και μια σοβαρή κρίση που αποσπά την προσοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από The Washington Post