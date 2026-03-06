ΕΕ: Καταδικάζει τα σχόλια Ζελένσκι σχετικά με το βέτο της Ουγγαρίας για δάνειο προς την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τα πρόσφατα σχόλια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την άσκηση βέτο από την Ουγγαρία για το νέο δάνειο προς την Ουκρανία.

«H απειλητική ρητορική κατά κρατών-μελών της EE δεν είναι αποδεκτή», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας σε αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Η θέση της ΕΕ για τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση του προέδρου Ζελένσκι κατά του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος μπλοκάρει το ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκ. ευρώ προς την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ εξέφρασε την αποδοκιμασία της Επιτροπής κατά κάθε «εμπρηστικής ρητορικής». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαστε πολύ σαφείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το είδος γλώσσας δεν είναι αποδεκτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν απειλές κατά των κρατών μελών της ΕΕ».

Ο ίδιος τόνισε ότι η «εμπρηστική» ρητορική «δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε ευνοεί την επίτευξη των κοινών μας στόχων». Στόχος της ΕΕ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, παραμένει η άσκηση πίεσης στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, η προώθηση του δανείου 90 δισεκ. ευρώ προς το Κίεβο και η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών-μελών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει, όπως είπε, να εργάζεται «ψύχραιμα και συνεκτικά» με όλες τις πλευρές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με όλες τις πλευρές και εξετάζει επιλογές για την υποστήριξη της επανέναρξης του εφοδιασμού με πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης πιθανής οικονομικής στήριξης.

Σημειώνεται ότι στις 5 Μαρτίου, ο πρόεδρος Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους φαίνεται να δήλωσε: «Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας - ας τον καλέσουν να του μιλήσουν στη δική τους γλώσσα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

