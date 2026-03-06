Γερμανία: Δεκάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους κατά της επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Γερμανία, καθώς χιλιάδες μαθητές λυκείων βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα σχέδια επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 3.000 άτομα διαδήλωσαν στο Βερολίνο, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 6.000 συμμετέχοντες στην πρωτεύουσα και συνολικά περίπου 50.000 διαδηλωτές σε περισσότερες από 130 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στο Βερολίνο ξεκίνησε από την Potsdamer Platz, με τους μαθητές να πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης.

Γερμανία: Μαζικές αντιδράσεις για την υποχρεωτική θητεία

Ο 17χρονος Σμούελ Σατς, εκπρόσωπος της επιτροπής School Strike Committee, δήλωσε ότι πολλοί νέοι αντιδρούν στην ιδέα της υποχρεωτικής θητείας.

«Δεν πιστεύω ότι θα πεθάνω για φίλους ή συγγενείς στο χειρότερο σενάριο, αλλά τελικά για τα συμφέροντα μεγάλων εταιρειών όπλων», είπε, αναφερόμενος σε μεγάλες γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο 19χρονος Κίραν Σιούρμαν, επίσης εκπρόσωπος των διαδηλωτών στο Βερολίνο.

«Όποιος θέλει να πολεμήσει μπορεί να το κάνει εθελοντικά. Αλλά οι άνθρωποι δεν πρέπει να εξαναγκάζονται. Ο εξαναγκασμός δεν είναι λύση», ανέφερε.

Γερμανία: Τι προβλέπει το νέο σχέδιο για τη στρατιωτική θητεία

Η γερμανική κυβέρνηση εισήγαγε τον Δεκέμβριο του 2025 έναν νέο νόμο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο οποίος προβλέπει ότι όλοι οι νέοι 18 ετών θα λαμβάνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον και την καταλληλότητά τους για ένταξη στον στρατό.

Η απάντηση στο ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτική για τους άνδρες, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των στρατιωτών των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Γερμανία επιδιώκει να φτάσει περίπου 260.000 ενεργούς στρατιώτες, από περίπου 180.000 σήμερα, καθώς και 200.000 εφέδρους.

Ωστόσο, αν η στρατολόγηση εθελοντών δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας.Η συζήτηση για την πιθανή επιστροφή της στρατιωτικής θητείας έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αιτήσεων για άρνηση στράτευσης για λόγους συνείδησης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικογένειας και Κοινωνίας της Γερμανίας, το 2025 κατατέθηκαν 3.867 αιτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 72% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία ίσχυε για δεκαετίες στη Γερμανία, με τους νέους άνδρες να μπορούν να επιλέξουν και εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία. Το μέτρο όμως ανεστάλη το 2011. Η επαναφορά της πλήρους στρατιωτικής θητείας θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν το γερμανικό κοινοβούλιο κηρύξει «κατάσταση έντασης ή εθνικής άμυνας», κάτι που απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων.

Οι διαδηλώσεις της Πέμπτης ήταν η δεύτερη μεγάλη «μαθητική απεργία» στη χώρα, μετά από αντίστοιχη κινητοποίηση τον Δεκέμβριο του 2025, όταν περίπου 55.000 άνθρωποι είχαν διαδηλώσει σε 90 πόλεις.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

