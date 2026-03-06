ΔΙΕΘΝΗ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Διεθνή

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν από τα σύνορα με τον Λίβανο

Η ανακοίνωση αφορά όσους βρίσκονται σε εμβέλεια τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου απηύθυνε σήμερα «επείγουσα προειδοποίηση» στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, καλώντας τους να απομακρυνθούν από περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Η ειδοποίηση ήρθε μία ημέρα μετά από παρόμοια ισραηλινή προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου.

Στους 217 οι νεκροί στον Λίβανο

«Πρέπει να εκκενώσετε» όλες τις περιοχές που βρίσκονται τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, ανέφερε η Χεζμπολάχ σε μήνυμα που μετέδωσε στα εβραϊκά στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram.

Αιτιολόγησε την προειδοποίηση λόγω της ανάπτυξης στη ζώνη αυτή του βόρειου Ισραήλ «στρατιωτικών οχημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς στρατιωτών».

Ο απολογισμός των συνεχιζόμενων ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου από τη Δευτέρα ανέρχεται σε 217 νεκρούς και 798 τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου, που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ, έκανε λόγο για 123 νεκρούς και 683 τραυματίες.

Διεθνή

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

BRITNEY SPEARS ΣΥΛΛΗΨΗ

Διεθνή / Ελεύθερη η Britney Spears: Η κίνηση μετά τη σύλληψή της - «Χρειάζεται βοήθεια» λέει εκπρόσωπός της

Νέες πληροφορίες από την αστυνομία της Καλιφόρνια που τη συνέλαβε - «Ελπίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της», είπε εκπρόσωπός της
THE LIFO TEAM
Αρχεία Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα χαμένα έγγραφα του FBI που σχετίζονται με τις κατηγορίες εναντίον Τραμπ

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα του FBI που συνδέουν τον Τραμπ με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν σημειώματα από συνέντευξη γυναίκας, που ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί κακοποίηση από τον τότε επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ
THE LIFO TEAM
 
 