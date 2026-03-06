ΔΙΕΘΝΗ

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν 4-6 εβδομάδες

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε πως είναι υπό συζήτηση διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

Οι δηλώσεις για την σύγκρουση στο Ιράν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

